又失言？川普稱口卡照與被刑事起訴能拉近黑人選民：他們感同身受
美國前總統川普（Donald Trump）雖然官司纏身，但依舊在共和黨初選遙遙領先，24日在南卡羅來納州進行共和黨初選，南卡州雖是海利（Nikki Haley）的家鄉，但民調顯示她依然落後給川普將近30％。川普23日在南卡州一場集會上表示，自己的法庭口卡照（mugshot）與被刑事起訴能夠增加對黑人選民的吸引力，因為這種「歧視與迫害」讓黑人感同身受。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》與《美聯社》報導，川普稱自己因「莫須有」的罪名被起訴，隨即話鋒一轉表示，「很多人說這讓黑人選民更喜歡我」，因為他們對於遭到歧視與迫害感同身受。
川普接著提到自己在喬治亞州拍攝的法庭口卡照，「你知道誰比其他人更喜歡它嗎？黑人。黑人帶著我的那張照片走來走去，把照片放在自己的衣服上」。
川普稱受到黑人的支持真是太神奇了，但確實有些道理，因為黑人「比大多數美國人更清楚，我們國家一些最大的罪惡，來自於制度的腐敗，這就是為什麼黑人現在如此支持我，因為他們看到發生在我身上的事情也發生在他們身上」。
報導指出現場氣氛輕鬆，川普越講越嗨，說自己認識很多黑人，因為川普企業的很多高樓是黑人工人建造的，川普還開了一個膚色笑話，說現場的燈太亮了，「所以我看不到白人，現在只能看到黑人」。
雖然川普認為自己正在受到黑人選民歡迎，但根據《美聯社》最新民調，只有25％的黑人民眾說對川普有好感。一位接受《美聯社》訪問的黑人民眾直言，「川普的爭議實在太多了」。