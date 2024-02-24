世桌賽／「中日大戰」打滿5點！中國3:2驚險奪金 拿下女團6連霸
中國女團今（24）日在2024釜山世界桌球團體錦標賽面對日本女團，激戰打滿5點後，靠著當今女單第一人孫穎莎穩定發揮、連拿2點，以及奧運冠軍陳夢在決勝點即時回穩、逆轉張本美和，最終以3:2驚險奪金，中國女團完成6連霸。不過中國桌球統治力在本賽賽會明顯下滑，男團在4強、女團在小組賽和決賽都被逼打滿5點，已非能談笑用兵的往昔。
記者黃建霖/綜合報導
就如同稍早中國男團激戰第5點才取勝，且東京奧運男單金牌得主、歷史全滿貫唯一獲得者馬龍意外輸球般，中國女團在女子組決賽也讓人意外的在前3點打完以1:2落後，東京奧運女單金牌得主陳夢1:3不敵日本一姐早田希娜，世界排名第2的王藝迪則是跌破眼鏡地被平野美宇以3:0給擊敗。
儘管目前以8800積分一騎絕塵暫居女單球后的孫穎莎在第4點以3:0戰勝早田希娜，將比賽拖入決勝點。但陳夢狀態堪憂，面對15歲的後起之秀張本美和，首局就被打了一個11:4，讓中國球迷嚇出一身冷汗，不過還好之後她及時回穩，11:7、11:8、11:7連下3城逆轉，中國女團也有驚無險的奪金。
隨著桌球運動在世界上越來越熱門、普及，霸主中國雖仍維持超群競爭力，但越來越舉步維艱，在杭州亞運上面對「怪膠」打法，擅長用不同膠面和顆粒破壞節奏的印度女雙，就吃過虧，這次在小組賽碰頭也是以3:2艱辛取勝，孫穎莎甚至輸給了穆克吉（Ayhika Mukherjee ），王藝迪更是0:3脆敗給阿庫拉（Sreeja Akula），全靠王曼昱連拿2點扳回。說明「敵在暗，我在明」的情況下，中國的賽場優勢很難維持。
中國上一次在世錦賽輸掉女團賽事是在2010年在莫斯科，當時他們不敵給新加坡的歸化軍團，不過當年新加坡幾名主力馮天薇/李佳薇/孫蓓蓓/王越古/于夢雨都是原籍在中國的球員，因此該結果實際上也是中國女桌的另一種形式的勝利。
而上一次沒有中國籍女選手的團隊贏下世錦賽團體賽，已是在1991年的事了，當時韓國和朝鮮組成「朝韓聯隊」，玄靜和/李粉姬/俞順福/洪次玉等名將拿下金牌。而在1975年之後，中國女團也就只有輸掉過這2次；相較於中國男團早期還有瑞典這個強勁的對手，統治力更加誇張。
在世錦賽桌球團體賽史上，中國女團曾在1975年至1989年期間、以及1993年至2008年期間，2次實現8連霸。
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