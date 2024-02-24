巴菲特減持台積電失策不要緊！靠投資日本五大商社海賺80億美元
美國投資大師「股神」巴菲特（Warren Buffet）於2023年起以「地緣政治」為由，減持旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）對台積電的持股，日前有外媒估算，波克夏因此少賺了快39億美元。不過，波克夏今（24）日公布去年財報，依舊表現不俗，利潤達到373.5億美元，比去年成長了17％，光是來自日本五大商社的未實現獲利就高達80億美元，換算報酬率相當於達到61％。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，巴菲特今天發表年度致股東信，波克夏同時公布了去年第四季以及全年財報，全年利潤達到373.5億美元，比去年成長了17％，波克夏手上還持有1676億美元現金，創下公司歷史新高。
巴菲特在信中特別稱讚了波克夏對於西方石油公司（OXY）以及日本五大商社，伊藤忠商事（Itochu）、丸紅株式會社（Marubeni）、三菱商社（Mitsui）、三井物產（Mitsui）和住友商事（Sumitomo）的增持投資，提到日本五大商社時，巴菲特稱讚這些公司在高管薪酬方面的克制、支付股利的紀律、長期展現出可信賴的管理。
不過，巴菲特也直言由於波克夏現在的規模如此之大，淨資產已達到5610億美元，不太可能因為單一公司的交易產生太大的影響，巴菲特坦承波克夏或許很難有「讓人驚艷的表現」，但是會繼續秉持長期投資的原則，巴菲特也批評了現在的股市的投機心態，「比我年輕時更像賭場」。
巴菲特最後再次向去年過世的波克夏前副董事長芒格（Charlie Munger）致敬，稱芒格對他而言如兄如父，對投資充滿遠見，是波克夏真正的掌舵人，卻從來不曾把功勞攬在自己身上。