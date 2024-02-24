企鵝妹在台南吃大腸包小腸！「售價破百」網狂喊貴 她1句秒緩頰
知名南韓實況主企鵝妹（Jinny，柳允進），睽違半年再度飛來台灣，而此行她的主要目的，就是要體驗台灣各式元宵節活動。今（24）日企鵝妹前往台南，體驗最狂的鹽水蜂炮，結果身上真的掛彩，而活動結束後她購買路邊大腸包小腸吃，價格竟破百元，也讓網友燃起戰火。
記者潘毅／綜合報導
南韓實況主企鵝妹（Jinny）今（24）日在鹽水體驗蜂炮帶來的震撼，體驗了官方、民間兩種不同砲火的感受，而她的手腕、臉部也都被蜂炮炸出小瘀傷，企鵝妹表示自己玩得相當開心，但也坦言，這項活動確實有一定的危險性。
連續體驗兩場蜂炮活動後，企鵝妹也暫時想要休息，表示自己肚子相當飢餓，便看上活動附近的路邊攤，由一位阿伯所販售的大腸包小腸攤位，沒想到當企鵝妹點餐時，阿伯報價「妳要100還是110元的？」而企鵝妹便買了100元份量的。
後續企鵝妹也坐在路邊開吃，但此時聊天室內的台灣網友卻按耐不住，紛紛大罵「大腸包小腸在台南賣100元，也太貴了吧」、「大腸包小腸100元，是北部士林夜市的價格了吧」、「我以為南部大腸包小腸70塊就是極限了」，但也有人替商家緩頰，認為節慶擺攤相當辛苦，貴一點合理；企鵝妹看到聊天室雙方的發言後，則開口緩頰，雖然她也覺得份量有點小，但「食物有節慶活動會變貴」很正常，企鵝妹最後也覺得大腸包小腸吃起來滿好吃的，就像是甜味的熱狗。