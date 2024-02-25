高球／日本川崎春花趁勢追擊暫居后座　台將吳佳晏緊追在後

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京都微笑之花愈打愈順 台日群英奮力追趕
第三輪一整天未出現任何柏忌的川崎春花，全日收進4鳥的她在調整球路後明顯獲得絕佳成效，對此優異的表現也感到十分滿意：「我主要利用我比較拿手且抗風的左弧球，來修正首日開始會出現偏右的出球方向，加上場上風勢減緩許多，因此創造出很好的射鳥機會。雖然沒能打出低於標準桿5桿的最低桿成績，第13、16洞這些三桿洞沒能賺到是有點可惜，可是零柏忌的表現確實讓我覺得開心。」川崎春花總計出現14洞標準桿上果嶺，果嶺上也成功控制在30推，明天她也會繼續採取安全進攻的打點策略，全力爭取個人在台灣的首冠。
表現亮眼的日本好手竹田麗央，前9洞則因為一次驚奇的補鷹為成績卡充分進補：「當時第8洞第2桿使用的是58度挖起桿從75碼直接切進，雖然先前第7洞出現柏忌，但第8洞的這個意外收穫讓我感覺自己還是具備良好的手感，距離展現的也還不錯。今天風較小提供很有利的機會，雖然果嶺依舊很難推，但總推桿數依舊能定在持平的31推，上果嶺成功率也能保持住。」她認為今天開球穩，第二桿普遍也比昨天還好，所以能夠順利抓更多Par甚至抓鳥，明天她也會記住今天許多進攻果嶺球的心得，繼續讓自己保持競爭優勢。
陳宇茹前9洞出現幾次小亂流，稍微失擊的球多數偏向球道左側，特別是Par 3第7洞吞下的雙柏忌，讓她原本佔據的領先位置很快便拱手讓人：「第2桿在果嶺旁粗草區上朝著該洞旗位切球，落點不應該是實際發生的這個位置，其實我的球不太會朝右跑，所以我就朝旗子打，並且盡量讓落點維持在果嶺邊緣，而不是在推桿平面上，結果球沒能往前跳，因為擊球力道不夠，落球後反而往右跳到另一邊Edge，最後又出現三推。」後9洞連續收進平標準桿的陳宇茹，認為今天方向性並沒有不好，主要是因為體力稍微下滑，造成出球尾勁減損，加上很多抓鳥機會也沒把握住，但繳卡後她還是認為有守Par成功也不錯，只是運氣不在自己這邊，看看充分休息後，明天是否能夠打出更好的效果。
排名上升18個位置的侯羽桑第一洞順利抓鳥後便維持絕佳球感與極佳球運， 雖然之後4洞的旗位並不好打，但很開心也很慶幸在第8洞近20呎推桿能推進博蒂，再加上風沒前兩天來得大，因此心理壓力降低許多：「後面許多鐵桿在開球創造的第二桿距離拉近很多的情況下，執行得都很不錯，推桿也都有推進，所以14個Par on下我打出67桿成績。」本日創造最低桿的侯羽桑，賽後與同為67桿的吳佳晏平分由中國信託商業銀行贊助的最低桿獎1萬美元獎金。程思嘉同樣在平順的擊球感，推桿也相當給力的結果下繳出更理想的成績並列第4名，她唯一覺得比較遺憾的是整場有1、2洞失誤讓自己沉不住氣，所以後面表現稍微影響到，不過大部分該抓鳥的都有順利進帳，她覺得狀況非常棒。
同以並列第4名作收的櫻井心那也是因為後9洞不少保Par的結果，讓她感覺稍悶：「最大的原因就是許多推桿動線沒有掌握好，前半段開球經常偏左，少數幾個吞柏忌的球洞也是因為鐵桿觸球不紮實，很多近攻果嶺球偏右飛，後半段才逐漸找回感覺，情況才好轉一些。」櫻井心那不少洞積極朝旗位進攻，但效果卻不如預期，或許是因為精神上稍覺疲憊所致。
第三回合的另一個亮點，則要聚焦於174碼Par 3第16洞演出一桿進洞的林子涵，回憶這洞擊球時她難掩興奮情緒說：「當時有點順風，我判斷上坡因此多抓2碼，結果6號鐵桿打165碼後落地接近洞口跳兩下就進了！」林子涵認為包含這洞在內，很多鐵桿準度和距離都打得不錯，唯一覺得遺憾的是第14洞彈出去進OB讓她苦吞雙柏忌。本日結束後，林子涵獲得由東方球場郭秋琳總經理頒發的2萬元獎金，會員贊助的富士湧水100箱作為一桿進洞獎勵。