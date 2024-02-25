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高球／日本川崎春花趁勢追擊暫居后座　台將吳佳晏緊追在後

▲日本選手竹田麗央以三回合總桿213桿(-4)，暫排第二(圖／TLPGA提供)
▲日本選手竹田麗央以三回合總桿213桿(-4)，暫排第二(圖／TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽第三回合賽程，儘管本日旗竿位置依舊刁鑽，但球場卻出乎意料的風勢平靜，使得不少球員把握機會提升本回合成績表現，排名變動更加劇烈。趁著原本獨走領先的韓國好手任津希（Jin Hee Im）表現低迷，日本選手川崎春花（Haruka Kawasaki）延續了昨天的好手感，進一步將第三輪成績卡提升到68桿，三回合結束合計209桿暫時領先群雌，而任津希僅繳出78桿成績，以總和218桿退至並列第12名。

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第二回合表現平穩的竹田麗央（Rio Takeda）也利用風速和緩的球場條件上演更多精采好球，第三回合打出70桿，目前4桿之差暫排第2名。本週領先組陣容的話題人物陳宇茹經過沉悶的後九洞後繳出高於標準桿1桿的73桿，暫時落後川崎春花5桿屈居第3名。旅美好手侯羽桑靠著對球場配置的絕佳掌握，今日結束後以全場最低桿之一的67桿，與68桿的程思嘉、打出平標準桿72桿的日本球員櫻井心那（Kokona Sakurai）一同並列第4名。鴻海贊助選手吳佳晏則是找回擊球節奏，靠著同為全場最低桿的67桿，使得排名竄升至並列第10名的位置。

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第三輪一整天未出現任何柏忌的川崎春花，全日收進4鳥的她在調整球路後明顯獲得絕佳成效，對此優異的表現也感到十分滿意：「我主要利用我比較拿手且抗風的左弧球，來修正首日開始會出現偏右的出球方向，加上場上風勢減緩許多，因此創造出很好的射鳥機會。雖然沒能打出低於標準桿5桿的最低桿成績，第13、16洞這些三桿洞沒能賺到是有點可惜，可是零柏忌的表現確實讓我覺得開心。」川崎春花總計出現14洞標準桿上果嶺，果嶺上也成功控制在30推，明天她也會繼續採取安全進攻的打點策略，全力爭取個人在台灣的首冠。

表現亮眼的日本好手竹田麗央，前9洞則因為一次驚奇的補鷹為成績卡充分進補：「當時第8洞第2桿使用的是58度挖起桿從75碼直接切進，雖然先前第7洞出現柏忌，但第8洞的這個意外收穫讓我感覺自己還是具備良好的手感，距離展現的也還不錯。今天風較小提供很有利的機會，雖然果嶺依舊很難推，但總推桿數依舊能定在持平的31推，上果嶺成功率也能保持住。」她認為今天開球穩，第二桿普遍也比昨天還好，所以能夠順利抓更多Par甚至抓鳥，明天她也會記住今天許多進攻果嶺球的心得，繼續讓自己保持競爭優勢。

陳宇茹前9洞出現幾次小亂流，稍微失擊的球多數偏向球道左側，特別是Par 3第7洞吞下的雙柏忌，讓她原本佔據的領先位置很快便拱手讓人：「第2桿在果嶺旁粗草區上朝著該洞旗位切球，落點不應該是實際發生的這個位置，其實我的球不太會朝右跑，所以我就朝旗子打，並且盡量讓落點維持在果嶺邊緣，而不是在推桿平面上，結果球沒能往前跳，因為擊球力道不夠，落球後反而往右跳到另一邊Edge，最後又出現三推。」後9洞連續收進平標準桿的陳宇茹，認為今天方向性並沒有不好，主要是因為體力稍微下滑，造成出球尾勁減損，加上很多抓鳥機會也沒把握住，但繳卡後她還是認為有守Par成功也不錯，只是運氣不在自己這邊，看看充分休息後，明天是否能夠打出更好的效果。

排名上升18個位置的侯羽桑第一洞順利抓鳥後便維持絕佳球感與極佳球運， 雖然之後4洞的旗位並不好打，但很開心也很慶幸在第8洞近20呎推桿能推進博蒂，再加上風沒前兩天來得大，因此心理壓力降低許多：「後面許多鐵桿在開球創造的第二桿距離拉近很多的情況下，執行得都很不錯，推桿也都有推進，所以14個Par on下我打出67桿成績。」本日創造最低桿的侯羽桑，賽後與同為67桿的吳佳晏平分由中國信託商業銀行贊助的最低桿獎1萬美元獎金。程思嘉同樣在平順的擊球感，推桿也相當給力的結果下繳出更理想的成績並列第4名，她唯一覺得比較遺憾的是整場有1、2洞失誤讓自己沉不住氣，所以後面表現稍微影響到，不過大部分該抓鳥的都有順利進帳，她覺得狀況非常棒。

同以並列第4名作收的櫻井心那也是因為後9洞不少保Par的結果，讓她感覺稍悶：「最大的原因就是許多推桿動線沒有掌握好，前半段開球經常偏左，少數幾個吞柏忌的球洞也是因為鐵桿觸球不紮實，很多近攻果嶺球偏右飛，後半段才逐漸找回感覺，情況才好轉一些。」櫻井心那不少洞積極朝旗位進攻，但效果卻不如預期，或許是因為精神上稍覺疲憊所致。

第三回合的另一個亮點，則要聚焦於174碼Par 3第16洞演出一桿進洞的林子涵，回憶這洞擊球時她難掩興奮情緒說：「當時有點順風，我判斷上坡因此多抓2碼，結果6號鐵桿打165碼後落地接近洞口跳兩下就進了！」林子涵認為包含這洞在內，很多鐵桿準度和距離都打得不錯，唯一覺得遺憾的是第14洞彈出去進OB讓她苦吞雙柏忌。本日結束後，林子涵獲得由東方球場郭秋琳總經理頒發的2萬元獎金，會員贊助的富士湧水100箱作為一桿進洞獎勵。

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