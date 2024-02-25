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小二男童飯後吐一地！竟是腦腫瘤　嘔吐「6大警訊」中1項快就醫

▲兒童急性嘔吐常見是腸胃炎，但若長期或週期型嘔吐，或同時出現發燒、意識不清，需儘速就醫。（示意圖，非當事人／資料照）
▲兒童急性嘔吐常見是腸胃炎，但若長期或週期型嘔吐，或同時出現發燒、意識不清，需儘速就醫。（示意圖，非當事人／資料照）

家庭消費中心／綜合報導

一名小二學童某天午餐後出現噁心、嘔吐，醫師診斷為急性腸胃炎，服藥後嘔吐改善，卻仍感噁心，但無其他明顯異常，未再就醫，未料1個月後癲癇發作，送至急診詳細檢查，才發現是腦腫瘤引起；醫師說，兒童嘔吐最常見原因是腸胃炎，但如有長期或週期型嘔吐，或同時有發燒、意識不清等症狀，一定不能輕忽，需儘速就醫。

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針對兒童急性嘔吐，台北醫學大學附設醫院兒科部主治醫師簡睦旼說，最常見原因是腸胃炎，因為腸胃道黏膜發炎時，會釋放訊號刺激腦部的嘔吐中樞，引起噁心的感覺，甚至觸發嘔吐反射，其中以病毒性腸胃炎為大宗，例如流行於冬季的諾羅病毒與輪狀病毒，還有由細菌引起的腸胃炎，像是大腸桿菌、沙門氏菌和金黃色葡萄球菌等，常與食物中毒相關，多發生在夏季。

腸胃炎常會伴隨腹痛和腹瀉的症狀，只要注意補充水分，秉持少量多餐、清淡飲食的原則，減少腸胃負擔，在1週左右幾乎都能自行康復。 

▲醫師表示，民眾誤食沙門氏桿菌出現急性腸胃炎時，大多可以恢復，但少數敏感族群則可能出現嚴重症狀。（圖／擷取自pixabay）
▲民眾誤食沙門氏桿菌出現急性腸胃炎時，大多可以恢復，但少數敏感族群則可能出現嚴重症狀。（圖／取自pixabay）
簡睦旼也說，由於人體嘔吐中樞接收的訊號來源非常廣泛，各式各樣的疾病都可能引起嘔吐，例如部份兒童在上呼吸道感染時會有嘔吐症狀；若罹患肺炎，因咳嗽太劇烈，也會觸發作嘔反射。

另有其他消化器官的感染，如闌尾炎、肝炎、膽囊炎、胰臟炎等，都可能造成嘔吐，而相對少見卻非常緊急的腦炎和腦膜炎，也會因發炎及顱內壓升高導致急性嘔吐。

對於兒童慢性、週期性嘔吐，簡睦旼則說，原因則更複雜，例如1、2個月的嬰幼兒若常有噴射狀嘔吐，且吐完會想再進食，有可能是嬰兒肥厚性幽門狹窄。

幼童若嘔吐物可見膽汁染色，或伴隨排便減少，需擔心有無腸道阻塞的問題，如腸套疊、十二指腸狹窄、腸扭轉、巨結腸症等。

簡睦旼也說，學齡兒童或青少年如有嚴重、持續的嘔吐，則可能是腦部或內分泌問題所引起，如第一型糖尿病發生酮酸中毒，或有腦部外傷，或腦部腫瘤引起阻塞性水腦。

還有一種稱為「週期性嘔吐症候群」的功能性腸胃疾病，患者發作時會噁心、嘔吐數小時或數天，之後沒有任何不適，隔幾週卻再發作，如此間歇性嘔吐長可達數個月。

簡睦旼指出，兒童的成長歷程難免有病痛，家長平時應多關心其身體變化，並聆聽孩子對身體的感受，若有任何疑慮，應尋求醫療專業人士協助，透過及時診斷、正確治療，才能協助孩童早日恢復健康。   

▲楊智絜醫師說明，過敏在不同成長階段會表現在不同部位。一開始可能會出現在腸胃、消化方面，像是嘔吐、拉肚子，嚴重的可能會有血絲便。(圖/資料照片)
▲人體嘔吐中樞接收的訊號來源非常廣泛，各式各樣的疾病都可能引起嘔吐。（圖／資料照）
🟡兒童嘔吐就醫警訊

◾ 嘔吐頻繁，持續超過24小時，或出現脫水跡象，例如口乾、哭時無淚、超過6小時不排尿。

◾ 嘔吐物不正常，帶著黃綠色或紅棕色物質，可能有腸道阻塞問題。

◾ 發高燒超過3天。

◾ 腹痛劇烈或出現明顯腹脹。

◾ 同時有嚴重的頭痛、意識混亂、頸部僵硬、皮膚長紅疹或瘀斑等，可能是中樞神經受損。

◾ 屬於長期、週期性嘔吐，或治療後沒改善， 需確定有無代謝問題。 

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