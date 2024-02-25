帶長輩出遊遇塞車憋尿太久！爆敗血性休克送加護　住院1個月險死

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泌尿科門診的女性病人有半數以上是泌尿道感染，多為水分攝取不足、憋尿、外陰部清潔不當等因素導致，經給予適當藥物，配合補充水分及注意清潔即可。至於男性的泌尿道感染，發生機會一般雖比女性低，但在幼兒及老年男性則高於女性。
而老年男性偏高原因，主要是常有攝護腺肥大的問題，平時雖尿量細小但還算能排尿，若再加上憋尿 、未注意清潔、水分補充不足，便容易導致嚴重的細菌感染。
除可能引起常見的膀胱炎，細菌也可能蔓延到鄰近的攝護腺及副睪丸，造成急性攝護腺炎或副睪丸炎，輕則出現排尿困難、灼熱疼痛 、腹痛、陰囊腫脹，重則細菌進入血液循環，演變成菌血症，甚至敗血症，此時即需要住院治療。
王世鋒指出，泌尿道感染剛開始時症狀可能較輕微，可透過多喝水、多解尿，利用大量尿液將進入膀胱的細菌沖出體外，一些輕微的感染可自行痊癒，但症狀若持續，醫師會安排尿液檢驗判斷感染情形，還可安排尿液細菌培養以得知是哪種細菌，以及有無抗藥性，才能選擇適合的抗生素。
此外，王世鋒強調，有時泌尿道感染相當頑固，換了多種抗生素仍常復發，這時應該做一些檢查來找出感染原因，例如男性的攝護腺是否肥大，若已導致排尿障礙、殘尿過多 ，便須採藥物或手術治療。
王世鋒也說，民眾享用佳餚、外出旅遊之餘，也要注意補充水分，切勿憋尿 ，注意清潔，才能避免泌尿道感染。
🟡出遊預防憋尿注意事項：
◾ 出發前2小時應控制飲水量。
◾ 旅途中少喝利尿飲料如咖啡、茶、可樂等。
◾ 開車上高速公路前，與上了高速公路後，都應減少水分攝取。
◾ 路上若看到加油站、休息站等，最好下車排尿。
◾ 車上應備妥尿急用品，例如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、成人尿布或男性尿套等。
◾ 若長期服用攝護腺藥物，需記得按時服藥。