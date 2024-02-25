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帶長輩出遊遇塞車憋尿太久！爆敗血性休克送加護　住院1個月險死

▲一名80歲男性因為塞車、憋尿過久，身體不適，送至急診經查發現是嚴重泌尿道感染，且已演變成敗血性休克。（圖／NOWnews攝影中心）
▲一名80歲男性因為塞車、憋尿過久，身體不適，送至急診經查發現是嚴重泌尿道感染，且已演變成敗血性休克。（圖／NOWnews攝影中心）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約80歲男性日前與家人到東部旅遊，因為沿路塞車，導致憋尿過久，結果產生嚴重不適，家人趕緊送到急診時，已發燒近40度，經檢查發現是嚴重的泌尿道感染，且已演變成敗血性休克，隨即轉入加護病房治療，整整住院近1個月才康復。

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國泰醫院泌尿科主治醫師王世鋒說，泌尿道是人體細菌感染最常見途徑之一，各年齡層都有可能發生，而女性因為尿道長度較短，且尿道口與肛門靠近，發生細菌性膀胱炎的機會也比男性高，泌尿科門診的女性病人有半數以上是泌尿道感染，多為水分攝取不足、憋尿、外陰部清潔不當等因素導致，經給予適當藥物，配合補充水分及注意清潔即可。

▲泌尿科醫生曝，4種喝水喝不僅不會更健康，還會有嚴重後果。（示意圖／取自unsplash）
▲女性泌尿道感染，通常經給予適當藥物，配合補充水分及注意清潔即可。（示意圖／取自unsplash）
泌尿科門診的女性病人有半數以上是泌尿道感染，多為水分攝取不足、憋尿、外陰部清潔不當等因素導致，經給予適當藥物，配合補充水分及注意清潔即可。至於男性的泌尿道感染，發生機會一般雖比女性低，但在幼兒及老年男性則高於女性。

而老年男性偏高原因，主要是常有攝護腺肥大的問題，平時雖尿量細小但還算能排尿，若再加上憋尿 、未注意清潔、水分補充不足，便容易導致嚴重的細菌感染。

除可能引起常見的膀胱炎，細菌也可能蔓延到鄰近的攝護腺及副睪丸，造成急性攝護腺炎或副睪丸炎，輕則出現排尿困難、灼熱疼痛 、腹痛、陰囊腫脹，重則細菌進入血液循環，演變成菌血症，甚至敗血症，此時即需要住院治療。

▲隱疾、攝護腺、鼠蹊。（圖／取自Shutterstock）
▲急性攝護腺炎或副睪丸炎，輕則排尿困難，重則演變成敗血症。（圖／取自Shutterstock）
王世鋒指出，泌尿道感染剛開始時症狀可能較輕微，可透過多喝水、多解尿，利用大量尿液將進入膀胱的細菌沖出體外，一些輕微的感染可自行痊癒，但症狀若持續，醫師會安排尿液檢驗判斷感染情形，還可安排尿液細菌培養以得知是哪種細菌，以及有無抗藥性，才能選擇適合的抗生素。

此外，王世鋒強調，有時泌尿道感染相當頑固，換了多種抗生素仍常復發，這時應該做一些檢查來找出感染原因，例如男性的攝護腺是否肥大，若已導致排尿障礙、殘尿過多 ，便須採藥物或手術治療。 

王世鋒也說，民眾享用佳餚、外出旅遊之餘，也要注意補充水分，切勿憋尿 ，注意清潔，才能避免泌尿道感染。

▲國道公路警察局也提醒民眾車輛行經休息站行人穿越道應停讓行人優先通行。(圖／國道公路警察局提供）
▲路上若看到加油站、休息站等，最好下車排尿。（圖／國道公路警察局提供） 
🟡出遊預防憋尿注意事項：
◾ 出發前2小時應控制飲水量。
◾ 旅途中少喝利尿飲料如咖啡、茶、可樂等。
◾ 開車上高速公路前，與上了高速公路後，都應減少水分攝取。
◾ 路上若看到加油站、休息站等，最好下車排尿。
◾ 車上應備妥尿急用品，例如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、成人尿布或男性尿套等。
◾ 若長期服用攝護腺藥物，需記得按時服藥。  

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