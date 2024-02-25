不是冬季癢！她抓到會痛還失眠　原來是「皮蛇」帶狀皰疹爆發　

雙和醫院皮膚科主治醫師翁子玉說，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒復發引起的疾病，盛行率約千分之5，國人約9成在兒時都得過水痘或接種過水痘疫苗，當症狀緩解，病毒便會潛伏在人體神經節，待免疫力下降即可能復發。
研究顯示，年齡是帶狀皰疹發作關鍵，50歲後發生率明顯上升，罹患機率約為32%，大約每3人中有1人會面臨帶狀皰疹的困擾，不可輕忽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於一般皮膚疾病，帶狀疹會沿著神經節擴散、蔓延，坊間還衍生「皮蛇長滿一圈會死」的迷思，但雙側發生情形相對少見，但須注意病灶若位於額頭、頭皮、眼皮及鼻子等三叉神經分布區域，若不及時治療，恐出現嚴重併發症，甚至傷及眼角膜。
翁子玉表示，帶狀皰疹未治療約數週可自行痊癒，但仍建議前往皮膚科就醫，透過口服或靜脈注射的抗病毒、止痛藥物，可控制病毒擴散、減緩疼痛；若痛感特別劇烈，目前有多種藥物可減緩神經痛，包括口服藥、外用藥膏或貼布。
且近年有部分抗癲癇或抗憂鬱藥物，經研究證實抑制神經痛的效果良好，已被食藥署核准用於帶狀皰疹後神經痛的控制，另雙和醫院皮膚科有低能量雷射儀，也可加強緩解疼痛，不過實際使用上仍須考量患者個別狀況。
此外，翁子玉建議，50歲以上、有慢性疾病、作息不正常或生活壓力大，以及免疫不全、癌症患者，還有曾得過帶狀皰疹的高危險族群施打疫苗，更能增加保護力。