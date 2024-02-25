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不是冬季癢！她抓到會痛還失眠　原來是「皮蛇」帶狀皰疹爆發　

▲氣溫低、皮膚乾，許多人爆發冬季癢，但要注意若是出現紅疹、搔癢、刺痛，也有可能是「皮蛇」帶狀皰疹發作。（圖／記者張志浩攝）
▲氣溫低、皮膚乾，許多人爆發冬季癢，但要注意若是出現紅疹、搔癢、刺痛，也有可能是「皮蛇」帶狀皰疹發作。（圖／記者張志浩攝）

家庭消費中心／綜合報導

這陣子氣溫有夠低，許多人也爆發冬季癢，覺得皮膚很乾，抓個不停。有一名年約70歲阿嬤的皮膚也出現紅疹、搔癢及刺痛，原以為是冬季癢，只多塗點乳液，但病灶後來擴大，且癢、痛感加劇，甚至影響睡眠，到醫院檢查，才發現是帶狀皰疹發作，症狀經治療後也明顯改善。
 
雙和醫院皮膚科主治醫師翁子玉說，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是由水痘病毒復發引起的疾病，盛行率約千分之5，國人約9成在兒時都得過水痘或接種過水痘疫苗，當症狀緩解，病毒便會潛伏在人體神經節，待免疫力下降即可能復發。

研究顯示，年齡是帶狀皰疹發作關鍵，50歲後發生率明顯上升，罹患機率約為32%，大約每3人中有1人會面臨帶狀皰疹的困擾，不可輕忽。

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▲衛福部彰化醫院感染科主任莊佳慧說，民眾發現疑似帶狀皰疹的症狀，應在72小時內儘速就醫。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.22）
▲民眾發現疑似帶狀皰疹的症狀，應在72小時內儘速就醫。（圖／NOWnews資料照片）
翁子玉指出，初期帶狀皰疹的症狀多不明顯，主要是些許癢感或刺痛感，常誤認為一般皮膚乾癢，或是肌肉痠痛、落枕，但後續出現水泡、紅疹或淋巴結腫大等，痛感會更為明顯，另患部過度搔抓也可能造成細菌感染、傷口潰瘍等皮膚問題。

有別於一般皮膚疾病，帶狀疹會沿著神經節擴散、蔓延，坊間還衍生「皮蛇長滿一圈會死」的迷思，但雙側發生情形相對少見，但須注意病灶若位於額頭、頭皮、眼皮及鼻子等三叉神經分布區域，若不及時治療，恐出現嚴重併發症，甚至傷及眼角膜。

翁子玉表示，帶狀皰疹未治療約數週可自行痊癒，但仍建議前往皮膚科就醫，透過口服或靜脈注射的抗病毒、止痛藥物，可控制病毒擴散、減緩疼痛；若痛感特別劇烈，目前有多種藥物可減緩神經痛，包括口服藥、外用藥膏或貼布。

▲帶狀皰疹好發於超過50歲、疲勞、睡眠不足和急性感染如重感冒後，及免疫功能較弱的慢性疾病族群(圖／林重鎣攝2020.7.8)
▲帶狀皰疹好發於超過50歲、疲勞、睡眠不足和急性感染如重感冒後，及免疫功能較弱的慢性疾病族群。（圖／NOWnews資料照）
且近年有部分抗癲癇或抗憂鬱藥物，經研究證實抑制神經痛的效果良好，已被食藥署核准用於帶狀皰疹後神經痛的控制，另雙和醫院皮膚科有低能量雷射儀，也可加強緩解疼痛，不過實際使用上仍須考量患者個別狀況。

此外，翁子玉建議，50歲以上、有慢性疾病、作息不正常或生活壓力大，以及免疫不全、癌症患者，還有曾得過帶狀皰疹的高危險族群施打疫苗，更能增加保護力。

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