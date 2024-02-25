排尿不順腹部劇痛！竟是膀胱癌血塊堵輸尿管 這療法降8成復發率
一名年約50歲男性日前腹部劇烈疼痛，而且高燒不退，前往醫院急診檢查，才發現膀胱內有3公分大的腫瘤，且腫瘤異常出血，產生的血塊堵住輸尿管，使尿液無法順利排出，形成急性尿阻塞，因此引起疼痛、發燒等症狀，所幸膀胱癌侵犯範圍有限，經手術刮除病灶後按時追蹤即可。
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針對膀胱癌，萬芳醫院泌尿科主治醫師賴宗豪說，這是泌尿系統最常見的癌症，血尿為主要症狀，不過約有80％的病人是無痛性血尿，因此不易在早期發現；其他較常見症狀則有尿潛血、排尿疼痛、頻尿、擦拭時有血絲等，而腫瘤若長在輸尿管出口，則可能會導致腎積水，引起腰痛、下背疼痛等情形。
賴宗豪表示，膀胱癌可分為四期，另還有零期原位癌，代表癌細胞尚未侵犯周邊組職，治療上相對容易；若病情屬第一期，只需以內視鏡手術刮除，輔以膀胱灌注化學藥物，但如已至第二期或以上，且想保留器官，則需考慮化學治療、放射治療，或是更新的免疫療法。
此外，賴宗豪說，膀胱癌即使接受治療，仍有近乎一半的患者會復發，也因為復發率較高，因此在病人經濟許可的情況下，療程中若能合併溫熱治療，將可減少8成復發率。
賴宗豪指出，研究證實膀胱內化療藥物搭配溫熱治療，遠比單獨使用化療藥物的效果更顯著，且萬芳醫院的腫瘤熱治療已控制嫻熟，料可造福更多患者。
另賴宗豪提醒，膀胱癌的危險因子除了家族遺傳外，長期暴露在芬香類或化學染劑的族群，也需特別留意風險，平日要多喝水，並應均衡飲食，同時保持良好作息，若出現血尿或解尿疼痛，則應盡早就醫檢查。