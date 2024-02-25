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17歲少年變聲4年「家長還要測骨齡」！醫揭3大性早熟迷思解焦慮

▲每年寒暑假都有許多家長帶孩子檢查骨齡，甚至有17歲男生且已變聲4年，家長還要測骨齡，醫師親解性早熟迷思。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）
▲每年寒暑假都有許多家長帶孩子檢查骨齡，甚至有17歲男生且已變聲4年，家長還要測骨齡，醫師親解性早熟迷思。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

台灣少子化趨勢明顯，家長對孩子的發育格外關注。國泰醫院小兒科主治醫師李翊誠說，在每年寒暑假，有許多爸媽會帶孩子來照骨齡，原因常是別的家長這樣做便有樣學樣，甚至有男生17歲且已變聲4年，家長還要測骨齡，也代表民眾對骨齡認識仍有不足，以下便針對整理幾個常見問題提供正解，以免為小孩白擔心。

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📍骨齡比實際年紀小，未必會造成矮小：
男生普遍青春期較晚啟動，所以醫師會做第二性徵評估，若尚未進入青春期，且1年有長4~6公分，家長就不用緊張。事實上，許多男孩子有「體質性矮小」，骨齡與青春期都比同齡孩子晚，但到高中還在成長，而且最終仍可達到遺傳該有身高，對於這種「大器晚成型」的孩子，最好做法就是順其自然。

▲中醫師表示，想要轉骨長高一定要醫師的諮詢下進補，不然補錯可能會性早熟。（圖／ShutterStock）
▲骨齡比實際年紀小，未必會造成矮小。（圖／ShutterStock）
📍骨齡比實際年紀大未必是性早熟
女生常因性早熟有骨齡超前的現象，但要診斷性早熟，需8歲前有胸部發育、骨齡超前2年，且最終身高受到影響才需治療。

許多9歲長胸部、骨齡超前半年或1年的個案，其實都算正常，不屬性早熟，而過度肥胖也可能造成骨齡提前，這些正常孩子其實很多都可達到遺傳身高，即使刻意使用藥物延緩月經，對日後身高幫助也非常有限。

📍骨齡與實際年紀一樣也可能有問題：
有些疾病的骨齡與實際年紀一樣，且生長激素與甲狀腺檢查都正常的孩子，仍可能有「透納氏症」、「努南氏症」、「矮小基因缺損」等問題，這3種疾病的身高會持續<3%，卻符合健保施打生長激素的適應症。

其中透納氏症為女性最常見性染色體疾病，合併性晚熟、先天性心臟與腎臟病等；努南氏症會合併肺動脈狹窄、胸廓異常、餵食困難等問題；矮小基因缺損則為先天性骨病變，家族中常有許多人矮小。

李翊誠表示，多數正常體位（身高體重介於3~97%）且符合青春期表現的孩子不必常規照骨齡，而骨齡檢查雖重要，但並非生長評估唯一工具，且不同醫師判讀常有落差，甚至同一位醫師半年後判讀也有落差。

事實上，許多孩子只要搭配詳細病史詢問、生長速率與理學檢查，經過訓練的兒童內分泌科醫師不用照骨齡，仍能判別是否正常。

李翊誠也說，在孩子成長路上，最重要的是鼓勵與陪伴，而且身高比較是相對，除了和同儕比，也應與本身曲線及父母的遺傳身高比，要多與兒童內分泌科醫師討論，才能找出孩童成長真正問題。

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