熊本小鎮現「半導體泡沫」！計程車司機收入翻倍樂喊：台積電是神

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除了電車等大眾交通運輸湧現人潮之外，當地一名計程車司機接受訪問時表示，自己會先接送台積電員工，再繼續一般載客，收入較過去以往翻漲一倍，過年期間還能帶著全家人到沖繩旅遊。當被問及台積電是什麼存在時，該名計程車司機更以滿臉笑容回答，「是神啊！是神。」
報導指出，當台積電來到熊本之後，整個城鎮都籠罩在節日氣氛中，不僅菊陽町區公所外懸掛著歡迎布條，當地超市也設置了台灣食材的專區。
鄰近熊本機場的一間飯店「Airport Hotel Kumamoto」，從2023年6月到12月幾乎天天客滿，就算進入今年也維持接近滿房的狀態，推測可能是因為台積電人員入駐熊本廠。由於全體房客有2成來自台灣，飯店為了因應也僱用了台灣出身的員工。
當地餐廳也擠滿了客人，可以看到還有餐廳掛出了「客滿」的牌子。有當地民眾透露，靠近菊陽町車站的居酒屋預約幾乎全滿，另有1名丈夫從事台積電相關工作的女性表示，「丈夫的工作增加了2至3倍。我們花了約200萬日圓（約台幣42萬元），買了一塊在附近約20坪的閒置土地」。
工廠附近的車站周邊，也頻頻有連鎖餐飲店進駐，還有一間拉麵店在前年8月遷店至台積電熊本廠附近，過了一年後營業額翻漲2倍，近來雖然因為物價上漲而調整價格，但是營業額翻漲2倍的狀況仍在持續。據《每日放送》（MBS）報導，一家24小時營業的便當店因為台積電熊本廠工程的緣故，1年前開始銷售額提升到過去的1.5倍左右；且過往店內幾乎沒有外國人，但自從台積電進駐以後，3成客人都是台灣人。
而工廠周邊的房屋也是供不應求，當地不動產公司提到，房源都是在房客退租之前就有人預定，一有空屋馬上就會有人租，業者也無法掌握還有多少住房需求。
針對台積電進駐菊陽町後為當地帶來的影響，熟知半導體工廠進駐所生之經濟效果、東京大學公共政策研究所教授鈴木一人表示，雖然當初曾預想會帶來某些效果，但可能沒料到會聚集這麼多人。之後將缺乏基礎設施，不只是學校或餐廳，未來還會有居住場所等問題出現。除此之外，還可能因為土地價格上漲，對當地農民造成衝擊。
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