作家H閃電離婚！珮甄嘆被第N次封鎖、提分手「我真的好累好累」

《浪姐5》名單瘋傳！安以軒爆將現身復出　柯佳嬿、鬼鬼也在內

▲柯佳嬿（左起）、安以軒、鬼鬼出現在《乘風破浪的姐姐》第五季的名單中。（圖／臉書）
▲柯佳嬿（左起）、安以軒、鬼鬼出現在《乘風破浪的姐姐》第五季的名單中。（圖／臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》集結各方女藝人，通過封閉式訓練和比賽，組成全新女團。節目自2020年推出第一季之後，好評不斷，今年來到第五季，網路上近日瘋傳女星名單，包含莫文蔚、蔡健雅、溫嵐、安以軒、柯佳嬿、吳映潔（鬼鬼），豪華陣容掀起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲溫嵐也出現在今年《乘風破浪的姐姐》的名單中。（圖／溫嵐臉書）
▲溫嵐也出現在今年《乘風破浪的姐姐》的名單中。（圖／溫嵐臉書）
近期微博瘋傳《乘風破浪的姐姐》第五季人選名單，包含林憶蓮、莫文蔚、袁詠儀、陳德容、蔡健雅、溫嵐、安以軒、柯佳嬿、吳映潔（鬼鬼）、曾沛慈等人，預告3月進棚錄製，正式播出日期為4月18日。不過，也有不少人質疑這份名單的真實性，認為以林憶蓮的天后地位不可能參加，鬼鬼的粉絲也澄清本人曾否認加入，一切還需等官方公告。

▲林憶蓮更新臉書大頭照。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）
▲網友認為林憶蓮不可能參加《乘風破浪的姐姐》。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）
▲近日微博上瘋傳今年《乘風破浪的姐姐》的名單。（圖／微博）
▲近日微博上瘋傳今年《乘風破浪的姐姐》的名單。（圖／微博）
安以軒的老公陳榮煉因涉賭博洗錢案，身上揹負83條罪名，去年一審被判處14年有期徒刑，安以軒也刪光微博神隱，消失螢光幕前2年多。而安以軒在《乘風破浪的姐姐》第五季名單中令人持疑，「安以軒上的話，怎麽和其他人聊老公這個話題？上季浪姐簡直老公孩子話題泛濫」、「她能去嗎」、「安以軒怎麼可能？」

▲安以軒（右）的老公陳榮煉涉洗錢案，被控83項罪名。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒（右）的老公陳榮煉涉洗錢案，被控83項罪名。（圖／翻攝安以軒臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

蔡詩芸才與王陽明重燃愛火！再爆參賽《浪姐5》經紀公司曖昧回應

蔡依林傳答應簽約《浪姐5》！粉絲反應一面倒：天后不需要

《浪姐》黃奕7件禮服都穿不下！出狠招纏10層保鮮膜　結局被罵爆

《麻辣教師GTO》回來了！不只反町隆史　特別篇還有6原班人馬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞