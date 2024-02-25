《浪姐5》名單瘋傳！安以軒爆將現身復出 柯佳嬿、鬼鬼也在內
大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》集結各方女藝人，通過封閉式訓練和比賽，組成全新女團。節目自2020年推出第一季之後，好評不斷，今年來到第五季，網路上近日瘋傳女星名單，包含莫文蔚、蔡健雅、溫嵐、安以軒、柯佳嬿、吳映潔（鬼鬼），豪華陣容掀起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
近期微博瘋傳《乘風破浪的姐姐》第五季人選名單，包含林憶蓮、莫文蔚、袁詠儀、陳德容、蔡健雅、溫嵐、安以軒、柯佳嬿、吳映潔（鬼鬼）、曾沛慈等人，預告3月進棚錄製，正式播出日期為4月18日。不過，也有不少人質疑這份名單的真實性，認為以林憶蓮的天后地位不可能參加，鬼鬼的粉絲也澄清本人曾否認加入，一切還需等官方公告。
安以軒的老公陳榮煉因涉賭博洗錢案，身上揹負83條罪名，去年一審被判處14年有期徒刑，安以軒也刪光微博神隱，消失螢光幕前2年多。而安以軒在《乘風破浪的姐姐》第五季名單中令人持疑，「安以軒上的話，怎麽和其他人聊老公這個話題？上季浪姐簡直老公孩子話題泛濫」、「她能去嗎」、「安以軒怎麼可能？」
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