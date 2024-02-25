小龍女頂13度低溫發抖熱舞！洩「新成員林襄」動向：今年陣容很棒
味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女今（25）日一早頂著13度寒風低溫，現身北市大佳河濱公園，為「渣打台北公益馬拉松」站台，替辛苦的跑者選手們加油打氣。隨著新球季即將開始，對於外界最關注的新成員林襄，小龍女們三緘其口，僅透露今年會有很棒的陣容。
記者詹鎰睿／台北報導
為了這次活動，小龍女們起了一大早現身應援，不畏13度寒風，只穿短袖短褲上台熱舞，雖然冷到發抖，但她們臉上都掛滿熱情笑容。琪琪表示，昨日元宵節吃了很多湯圓，很開心來到現場為跑者們應援；馬妹更說自己冷到快凍僵，希望大家看到表演都能熱起來。
賴可大方自爆，「今年吃得比較好！」希望能趁著開季前把體重減回來，就怕穿上制服後尷尬。談到今年開幕戰確定在大巨蛋，心璇相當興奮，直呼：「今年會有很棒的陣容！也會有不同樣貌，要在龍年給大家全新感受。」不過，被問到新成員林襄動向，小龍女們展現絕佳默契，全推給隊長琪琪，「關於新成員，我們一切等官宣，到時在公布給大家。」
談到與新成員相處如何？琪琪則笑說，其實她們到現在都還不知道新成員，要等到明天禮拜一小龍女春訓，她們才會知情，「我們都是春訓才能看到新朋友，我們都是看媒體怎麼說才知道，喔～新朋友要來了。」希望大家多多進場支持，特別是3月30日的大巨蛋開幕戰。最後心璇離開前，還不忘強調今年陣容精采又震撼，而且服裝也會跟以往不太一樣，希望球迷們期待一下。
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