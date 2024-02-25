台股萬九美夢成真！這2題材發燒　被視作「AI發展風向球」

我是廣告 請繼續往下閱讀
三大法人動向方面，外資與自營商聯袂回補，外資本週買超292.17億元，自營商擴大加碼156.87億元，僅投信法人持續站在賣方，賣超46.1億元，三大法人合計買超402.95億元。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，台股自龍年紅盤日以來利多消息不斷，特別是輝達繳出優於預期的財報數據，在AI概念股強攻帶動下，不僅推升大盤見到萬九，技術線型也維持強勢格局，只是短線漲勢過快，短線乖離加大，加上美債殖利率出現彈升，不力資金風險偏好，恐使台股走勢震盪加劇。
這也說明為何近日雖然大盤創高，AI概念股卻多出現獲利了結賣壓，且時間進入法說會高峰，個股股價表現將出現波動，建議可趁獲利前景展望佳的個股拉回時，逢低布局，選股方向可朝記憶體、IC設計、數位雲端、關鍵電子零組件為主。
整體而言，孫傳恕認為，今年半導體業回歸高成長軌道，台股仍有表現空間，隨著製程不斷往前推進，晶片設計複雜難度不斷提升，加上ASIC（客製化晶片）的快速普及，市場對於第三方IP矽智財需求跟著大增。研調機構預估，IP市場未來數年成長動能將來自於AI、高速傳輸、高速介面與汽車等領域，其中，高速介面IP將為成長最快速的市場，根據估計，2021年至2026年的年複合成長率達18.6%，佔整體IP市場的25%，相關供應鏈的營運動能將再締新猷。
至於近期國際市場上，共有2大活動備受矚目，孫傳恕指出，第一是將於26日在巴賽隆納開展的世界通訊大會（MWC），此次展出重點聚焦AI、5G、物聯網、創新科技、工業4.0等主題，有利於相關概念股題材面；另外，輝達將於3月18至21日舉辦GTC大會，執行長黃仁勳將親自主持，該活動被視為今年AI最大盛會，也被市場認為是AI關鍵技術發展的重要風向球。