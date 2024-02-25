天氣預報／北台灣入夜跌破10度！冷氣團強度達顛峰 228才回暖
經過昨（24）日元宵節，今（25）日台灣持續受冷氣團影響，且冷空氣持續增強，天氣風險分析師李至晟表示，今晚至明（26）日清晨是最冷的時段，北部市區低溫將來到攝氏12度左右，沿海空曠地區只有攝氏10度上下，北部、東半部的降雨也會增加，中南部偏溫暖，預期北部、東半部要到週三228假期，氣溫才會有回暖的感覺。
記者張志浩／綜合報導
李至晟說明，今天冷氣團再度增強，今早台北氣象站氣溫已降到攝氏14度以下，預計今晚至明晨，北部市區低溫攝氏12度，不排除進一步達到「強烈冷氣團」標準，沿海空曠地區低溫會攝氏10度上下，而迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮降雨的範圍和時長也增加，體感十分濕冷。
李至晟指出，有別於北台灣，今天受到地形阻擋的中南部地區天氣晴朗穩定，白天高溫可以來到攝氏20度以上，越往南、越往內陸氣溫越高，南部近山平地高溫可以來到接近攝氏30度，除了沿海風勢增強以外，中南部的天氣變化不大。
李至晟提及，冷氣團將在明後兩天減弱，北部、東半部氣溫略升，降雨減少，但仍維持東北季風天氣型態，星期三228紀念日，環境轉為偏東風，迎風面才有機會見到陽光，白天高溫顯著回升，週四（2/29）受偏南風暖空氣的影響，會是近期最溫暖的一天，北部的高溫可以來到攝氏25度，中南部也能再回溫攝氏1至2度。
下一波冷空氣將在週五（3/1）報到，目前預測強度和這波差不多，大概是冷氣團或強烈冷氣團的等級，但前方鋒面有機會在週四晚間先影響台灣的中北部，時間上還有些變動性，需要後續幾天再觀察。