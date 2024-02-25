MLB／新球季投球秒數再縮短！球員工會質疑「讓選手更易受傷」

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大聯盟在2023球季實施的3大新規定，包括引進投球時鐘（Pitch clock，俗稱投球計時器）、壘包體積加大、禁止守備布陣，前者是為了提升比賽整體進展速度，後兩者分別為增加盜壘次數、壘間進壘安全，與增加穿越安打的次數，其中在引進「投球計時器」規定，平均每場比賽時間來到2小時38分鐘，相較2022賽季縮減25分鐘。
本季大聯盟再做出變動，為了有效加快比賽節奏，壘上無人限時15秒並不會修改，但壘上若是有人時，將從限時20秒減少為18秒，對於此次更改規則，球員工會主席Tony Clark在接受《美聯社》受訪時表示，「擔心投手們在丟每一球的間隔時間變少，難以恢復身體狀況，若當疲勞發生時，你更容易會受傷。」
此外工會主席Tony Clark也提出質疑，認為比賽時間、投球計時器已經受到聯盟新規影響，聯盟中的選手才剛經歷這個聯盟史上以來最大的調整，認為應該再給球員們一年的時間來調整與適應，「為什麼我們要再次做調整？這會有什麼後果？」
雖然球員工會並不認同此次修改規則，但早在上季大聯盟主席Rob Manfred就公開強調，「只要是有助於幫助比賽的方法，若有需要，大聯盟會根據數據，再來決定是對於投時鐘進行調整。」