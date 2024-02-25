NBA／勇士Kuminga續約行情約9.2億年薪　K湯、Wiggins需「2選1」

「中日大戰」受關注、日本主帥放話終結「88年悲願」　中國恐換帥

▲中日大戰將上演，這可能會是中國男籃總教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）的最終戰。（圖／FIBA世界盃微博）
▲中日大戰將上演，這可能會是中國男籃總教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）的最終戰。（圖／FIBA世界盃微博）

記者黃建霖/綜合報導

日本男籃今（25）日將和中國大陸男籃在亞洲盃資格賽交手，賽前受訪時日本主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）表示要終結88年來的「悲願」，他們在1936年之後就沒有再擊敗過中國。而另外根據媒體人爆料，本場比賽也可能會是中國男籃總教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）執教中國男籃的最終戰，喬爾傑維奇本人的合約將在今年8月到期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在1936年之後，日本隊在FIBA體系下的亞洲或更高級別的比賽，就沒有再擊敗過中國男籃。 霍瓦斯承認自己對「贏中國」特別有激情，今天賽前也豪言：「已經88年了，我想贏了。」

霍瓦斯曾帶領日本隊在世界盃打出讓人驚艷的發揮，但他接手日本男籃後的兩場比賽，對上中國卻都輸很慘，他說道：「兩年半前，我們輸給中國，當時也在隊內的只剩下富樫勇樹、須田侑太郎、比江島慎，他們3人也想復仇。」霍瓦斯還表示，他對於與中國隊的比賽有著特殊的感情。

中國男籃共有7人身高超過200公分，身材優勢是他們能在亞洲稱霸的重要原因，霍瓦斯表示球隊需要以快制高，「跟他們打半場籃球很困難，所以我們要加快節奏。世界盃上也有很多高大選手 ，我們努力解決了這個問題，所以沒問題。」

另一方面，中國主帥喬爾傑維奇上任之後，其成績一直無法讓內部滿意，要換掉他的說法也一直此起彼落，儘管姚明力挺，但根據中國媒體王健透露，這可能是他的最後一戰。

「明天比賽的結果對於籃協的最終決斷並不會起到決定性的作用。」王健說，日本隊已經拿到奧運門票，就算中國客場輸球，其內部也不會不明接受，「我之前已經提過籃協內部對喬帥先前在世界盃的表現頗有微詞，不只是大家看到的臨場表現和比賽結果。 」

「之前因為與喬帥的合約尚未到期，籃協並沒有做出任何決斷。 而打完明天對日本男籃的比賽後，亞洲盃預選賽下一個窗口期要到11月，而喬帥與籃協的合約將於8月份到期，目前看大概率不會與其續約， 而籃協對於下一任男籃主帥也已經有了一些明確的想法和要求。」霍瓦斯如此說道。

亞洲盃男籃／劉錚赴菲被帶進小黑屋！跟獄警聊籃球　怒嗆哪個混蛋

亞洲盃男籃／作客菲律賓！台灣隊長劉錚喊話：氣力放盡，咬牙堅持

亞洲盃男籃／中華隊今前往菲律賓！下一戰先發不變　2優點需保持

亞洲盃男籃／缺乏歸化球員！林正繳代表作　增添歸化後衛球員本錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞