「中日大戰」受關注、日本主帥放話終結「88年悲願」　中國恐換帥

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霍瓦斯曾帶領日本隊在世界盃打出讓人驚艷的發揮，但他接手日本男籃後的兩場比賽，對上中國卻都輸很慘，他說道：「兩年半前，我們輸給中國，當時也在隊內的只剩下富樫勇樹、須田侑太郎、比江島慎，他們3人也想復仇。」霍瓦斯還表示，他對於與中國隊的比賽有著特殊的感情。
中國男籃共有7人身高超過200公分，身材優勢是他們能在亞洲稱霸的重要原因，霍瓦斯表示球隊需要以快制高，「跟他們打半場籃球很困難，所以我們要加快節奏。世界盃上也有很多高大選手 ，我們努力解決了這個問題，所以沒問題。」
另一方面，中國主帥喬爾傑維奇上任之後，其成績一直無法讓內部滿意，要換掉他的說法也一直此起彼落，儘管姚明力挺，但根據中國媒體王健透露，這可能是他的最後一戰。
「明天比賽的結果對於籃協的最終決斷並不會起到決定性的作用。」王健說，日本隊已經拿到奧運門票，就算中國客場輸球，其內部也不會不明接受，「我之前已經提過籃協內部對喬帥先前在世界盃的表現頗有微詞，不只是大家看到的臨場表現和比賽結果。 」
「之前因為與喬帥的合約尚未到期，籃協並沒有做出任何決斷。 而打完明天對日本男籃的比賽後，亞洲盃預選賽下一個窗口期要到11月，而喬帥與籃協的合約將於8月份到期，目前看大概率不會與其續約， 而籃協對於下一任男籃主帥也已經有了一些明確的想法和要求。」霍瓦斯如此說道。