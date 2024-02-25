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世桌賽／表妹陳夢自我救贖、助中國奪金　黃曉明開心：我們的驕傲

▲中國大陸奧運冠軍陳夢。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國大陸奧運冠軍陳夢。（圖／特派記者陳云茹攝）

NOWnews/綜合報導

中國大陸桌球女團昨在2024釜山世界桌球團體錦標賽決賽以3:2擊敗日本女團，完成6連霸。前奧運冠軍陳夢成績1勝1敗，在決勝點擊敗張本美和完成自我救贖。賽後陳夢的演員表哥黃曉明也發文祝賀，直言「陳夢是我們的驕傲」，祝賀表妹的勝利。

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身為東京奧運女單冠軍，陳夢在東奧週期後的表現一般，並沒有贏來預期的成績爆發期，也被師妹孫穎莎給蓋過了鋒頭。實際上，她目前也還沒有確定拿到奧運單打門票，中國一向重視「外戰」表現，本屆世桌賽的表現對陳夢來說是爭取資格的重要參考依據。

不過作為中國第二點的代表，陳夢卻輸給了早田希娜，之後王藝迪也不敵平野美宇，團隊陷入1:2落後。所幸孫穎莎夠穩定，一人拿下兩點，陳夢也在決勝點自我救贖，3:1逆轉小將張本美和，幫助隊伍拿下6連霸。

陳夢哭著透露自己在場上確實感到有些不舒服，所幸在桌協主席劉國樑的幫助，以及孫穎莎有頂住的情況下，自己才有將功補過的機會，「得以拼盡九牛二虎之力完成自我救贖！」

「第5場真的非常緊張，但也真正感受到團隊的力量，這是送給觀眾朋友們最好的元宵節禮物。」陳夢在賽後受訪時如此總結道。而陳夢的表哥、也是知名演員黃曉明也在賽後發文祝賀，「恭喜夢夢！！！你是我們的驕傲！！！辛苦了，你真的很棒。」

▲黃曉明是大陸一線小生。（圖／黃曉明工作室微博）
▲黃曉明是大陸一線小生，也是奧運桌球女子單打冠軍陳夢的表哥。（圖／黃曉明工作室微博）

世桌賽／中國3:2擊敗日本奪金、奪女團6連霸　陳夢、孫穎莎都哭了

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