李多慧「跳到褲子鬆開」致敬LE SSERAFIM！超強馬達扭暈14萬粉絲
南韓啦啦隊女神李多慧，雖然今年台灣動向不明，但人氣依然不減，每次現身都能掀起粉絲瘋狂。昨（24）日李多慧再度貼出性感辣舞的片段，大跳女團LE SSERAFIM的夯曲〈EASY〉，不僅露出結實的腹肌與20吋的小蠻腰，沒拉拉鍊快要掉下來的褲子更是吸睛，瞬間湧入14萬人爭相朝聖。
記者詹鎰睿／綜合報導
只見李多慧特意穿上專業舞者的造型，白色上衣只穿一邊，直接露出裡面的性感內衣，再搭配下半身的緊身牛仔褲，而且還刻意沒拉拉鍊，營造出褲子快掉下來性感氛圍，配合自身超強的舞蹈功力，行雲流水般的扭腰技巧，更加突顯她不到20吋的小蠻腰。
在截稿前，這部30秒的影片竟然吸引超過14萬人朝聖瘋傳，大家紛紛留言，「這個腰…我好羨慕」、「那個腰真的太不科學了…」、「多慧跳舞太犯規，又穿CK已經是犯法了」、「電動馬達水蛇腰又帥又辣真的好強」，不僅林岱縈、陸筱晴等樂天女孩的夥伴，就連電豹女「全民表妹」李雅英也忍不住大讚，希望李多慧能多多拍影片。
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