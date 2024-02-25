炎亞綸被汪東城排除在外！竟釣出本尊回應 封鎖CP粉轟自作多情
今年「最殺舞蹈男團」Energy回歸歌壇， 掀起許多7、8年級生的回憶。曾經的男團「飛輪海」成員吳尊被粉絲問到，何時能合體開唱，霸氣地說：「你去說服其他三位同學我就來」。而與其他團員不合的炎亞綸，看到新聞後，竟釣出本尊在底下留言，「原來這件事還能是新聞喔？我以為在讀歷史課本。」
記者薛羽彤／綜合報導
飛輪海2011年隨著吳尊宣布退團後，隔年團體解散，成員辰亦儒、汪東城、吳尊私下還會聚會，總獨缺炎亞綸。炎亞綸也曾說過，私下只有和吳尊有聯絡，其他兩人只是團員關係。日前吳尊被問到飛輪海合體，脫口「你去說服其他三位同學我就來」，近日汪東城發出跟辰亦儒、郭品超一起去公園玩耍的影片，回應吳尊「請問這是阿尊說的另外三個嗎？」再度掀起話題。
汪東城將炎亞綸排除在外的舉動，再度登上新聞，炎亞綸在新聞留言區回應，「原來這件事還能是新聞喔？我以為在讀歷史課本。」飛輪海時期，汪東城和炎亞綸被不少粉絲拱湊CP，有位CP粉臉書名稱明顯是兩人的粉絲，炎亞綸也回應：「抓，好開心，一個CP粉，可以封鎖」；被問是不是有些破防（心理防線被突破），炎正面回擊「你這種東綸CP就是自作多情的範例」；還有網友問說「合體嗎？小時候最喜歡你們了，海報都買了不少」，炎亞綸回應「你快加入，他們現在誰都收」，短短幾句文字，嘲諷意味濃厚。
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