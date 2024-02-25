校園深耕關懷動物生命教育！教部補助143校將動保融入課程
教育部國教署今（25）指出，為宣導愛護動物、尊重生命的精神，國教署推動高級中等以下學校「校園關懷動物生命教育計畫」，鼓勵學校認養流浪動物、開設動物保護相關社團，將動物保護融入學校生命教育課程，教育學生並進而影響社會大眾，112年度共計143校申請。
記者鄭妤安／台北報導
教育部指出，台東縣池上國中因緣際會下，陸續收留「卡滋」、「波卡」、「以諾」、「以多」及「西囉」5隻流浪犬，起初照顧費用得靠募款，近年在經費補助下，校犬們能得到良好照顧，學生更經由環境教育講師及獸醫師的教學，對於動物有更進一步的認識，並在平日與校犬相處間，也能了解不同物種間的相互尊重，進而付出關懷照顧的行動。
學務主任鄭羽廷表示，透過補助，大幅提升對校犬的照顧，包含藥品、健康狗糧與清潔用品，保持校犬清潔、無傳染疾病，定期驅蟲與施打疫苗，並可執行相關宣導，培養學生對其他生命，能有更多的尊重與包容，也向全校師生宣導健康餵養犬隻的觀念。
國教署表示，此計畫自106年開始推動，參與學校逐年增加，將持續推廣關懷動物生命教育計畫，並鼓勵更多學校加入關懷動物、友善動物的行列，學校可結合社會資源與家長參與，於校園和生活中引導學生探索動物生命的變化與發展，更可鼓勵學生成立相關社團，落實校園關懷動物生命教育，持續深化學生尊重生命的素養。