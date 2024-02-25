送愛到迦南 「咕嘰咕嘰早午餐」讓住民吃到鍋燒好手藝
以「老台式漁民鍋燒」榮獲高雄市政府觀光局日前舉辦的「2024高雄鍋燒麵大賞」活動第一階段第二名的咕嘰咕嘰早午餐，並突破百萬人數上線瀏覽美食競賽介紹，為慶祝入選謝票，於元宵節前夕準備了80份老台式漁民鍋燒，前往屏東縣迦南身心障礙養護院展開第一波「咕嘰溫韾送愛到迦南 元宵樂品老台式鍋燒 」公益活動，讓住民們都能吃到在鍋燒中應景的『鹹湯圓』。
記者郭凱杰／高雄報導
咕嘰咕嘰早午餐「老台式漁民鍋燒」在近10萬人的投票之下，從103家的參賽隊伍中，票選出前20名的店家。咕嘰咕嘰創辦人陳价斌表示，此次以慶祝獲獎謝票提供餐食作為善意的拋磚引玉，喚起對於長者與被照顧者的關懷互動，藉此帶領著團隊以實際行動表達要以傳承、同理、及時回饋社會等的理念，做到真正的貢獻。
接續「2024高雄鍋燒麵大賞」評審團根據店家參賽的鍋燒麵評比，考慮「湯頭、麵體、賣相、創意、食安衛生」等項目，各佔20%的比重。評審團最終再選出10家優勝店家，包括5家最佳美味獎和5家最佳賣相獎。此外，觀光局還將公布第二階段獲選名單，並計劃在三月舉辦一場成果發表會。同時，邀請50位「全民試吃員」來試吃，在當天選出1家最佳人氣獎店家。