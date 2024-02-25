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汪小菲「同框洪秀柱」介紹女友稱兒媳婦！張蘭親解兩人關係

▲汪小菲（右）直播同框洪秀柱！甜蜜介紹女友稱兒媳婦，汪小菲媽媽張蘭親解釋汪小菲與洪秀柱關係。（圖／微博）
▲汪小菲（右）直播同框洪秀柱！甜蜜介紹女友稱兒媳婦，汪小菲媽媽張蘭親解釋汪小菲與洪秀柱關係。（圖／微博）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸富商汪小菲和女星大S於2021年離婚，大S閃嫁舊愛具俊曄，如今汪小菲也認愛台灣網紅Mandy（小梅），更宣布將在今年完婚，前妻大S透過經紀人表示，「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻ㄧ定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」汪小菲23日直播時，同框國民黨前主席洪秀柱，引發外界好奇兩人關係，媽媽張蘭也親自透露真相。

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▲汪小菲（右）同框洪秀柱展現好交情。（圖／微博）
▲汪小菲（右）同框洪秀柱展現好交情。（圖／微博）
汪小菲在23日直播中，不僅宣布將於今年再婚，還同框國民黨前主席洪秀柱，一起聚餐吃火鍋，女友Mandy也在場。汪小菲稱洪秀柱姊姊，同時向她介紹Mandy「您的兒媳婦」，洪秀柱一聽，馬上接著說：「兒媳婦！那小菲變我兒子，天啊，我兒子有那麼老嗎」，汪小菲在一旁大笑。洪秀柱也跟著附和：「今天最重要是見到兒媳婦」，汪小菲稱呼女友小梅，洪秀柱也著喊小梅，鏡頭轉向女友，她害羞的趕緊把臉遮住。

▲汪小菲女友Mandy被cue到趕緊用手遮住臉。（圖／微博）
▲汪小菲女友Mandy被cue到趕緊用手遮住臉。（圖／微博）
▲汪小菲新歡被起底，是台灣網紅「Mandy」曼蒂。（圖／Mandy小紅書）
▲汪小菲女友是台灣網紅「Mandy」曼蒂。（圖／Mandy小紅書）
汪小菲和洪秀柱聚餐，讓外界驚訝兩人交情，對此，汪小菲的媽媽張蘭，在直播中也回應網友提問，表示「他們倆特別好」，透露汪小菲多年來常出席兩岸論壇，雙方因此結識。

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