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劉家昌家醜燒不停！章立衡發狠開嗆「敵人」：讓你家破人亡

▲劉家昌（左）多次火力全開痛罵兒子章立衡，父子心結多年未解，章立衡開嗆敵人疑似針對劉家昌。（圖／NOWnews資料照）
▲劉家昌（左）多次火力全開痛罵兒子章立衡，父子心結多年未解，章立衡開嗆敵人疑似針對劉家昌。（圖／NOWnews資料照）

記者江芷稜／綜合報導

資深音樂人劉家昌去年11月自爆爭產風波，與前妻甄珍、章立衡（原名：劉子千）撕破臉，為了爭奪江西龍虎山的飯店產權，在臉書上隔空交火，父子公開鬧翻，劉家昌還爆料兒子過往召妓、醉毆公安局長等不堪往事，停戰至今3個月，沒想到章立衡今（25）日突然在臉書向「敵人」嗆聲，要讓對方家破人亡、身敗名裂，立刻就讓人聯想到劉家昌，引起網友熱議。

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▲劉子千和劉家昌父子關係決裂。（圖／NOWnews資料照）
▲章立衡和父親劉家昌關係決裂。（圖／NOWnews資料照）
劉家昌對甄珍一見鍾情，彼此卻各有婚嫁，直到告別首任婚姻，1978年才順利結成連理，結果劉家昌豪賭成性，甄珍擔心影響家庭經濟，1987年就在美國登記離婚，低調隱忍逾30年，才因爭產事件曝光離婚，據聞是劉家昌首任婚姻和江青育有一子劉繼鵬（又名劉繼成），他對孫女相當疼愛，想要奪回20億元家產給另一個家庭，才與前妻對簿公堂撕破臉。

▲甄珍（左）和兒子章立衡感情很好，母子近年都在香港、台灣等地居住，和劉家昌沒有來往。（圖／翻攝自甄珍FB）
▲甄珍（左）和兒子章立衡感情很好，母子近年都在香港、台灣等地居住，和劉家昌沒有來往。（圖／翻攝自甄珍FB）
劉家昌去年在臉書宣戰甄珍、章立衡，雙方各說各話，停戰至今3個月，過年期間，甄珍、章立衡母子跟一群星友吃團圓飯，並在臉書上拜年：「恭祝新年吉祥，大吉大利，闔家歡樂，幸福美滿！」心情看起來不錯。未料他突在臉書上向「敵人」嗆聲：「你造的孽，顛倒是非，我會讓你家破人亡，身敗名裂，牢獄之災」，內心充滿仇恨，似乎是再度向爸爸宣戰。

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