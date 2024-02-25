劉家昌家醜燒不停！章立衡發狠開嗆「敵人」：讓你家破人亡

▲甄珍（左）和兒子章立衡感情很好，母子近年都在香港、台灣等地居住，和劉家昌沒有來往。（圖／翻攝自甄珍FB）

劉家昌對甄珍一見鍾情，彼此卻各有婚嫁，直到告別首任婚姻，1978年才順利結成連理，結果劉家昌豪賭成性，甄珍擔心影響家庭經濟，1987年就在美國登記離婚，低調隱忍逾30年，才因爭產事件曝光離婚，據聞是劉家昌首任婚姻和江青育有一子劉繼鵬（又名劉繼成），他對孫女相當疼愛，想要奪回20億元家產給另一個家庭，才與前妻對簿公堂撕破臉。劉家昌去年在臉書宣戰甄珍、章立衡，雙方各說各話，停戰至今3個月，過年期間，甄珍、章立衡母子跟一群星友吃團圓飯，並在臉書上拜年：心情看起來不錯。未料他突在臉書上向「敵人」嗆聲：，內心充滿仇恨，似乎是再度向爸爸宣戰。