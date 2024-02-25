張學友爆假唱疑雲！1機智舉動扭轉局面 粉絲盛讚：不愧是歌神
縱橫樂壇數十年的「香港歌神」張學友，近日爆發假唱疑雲！他在上海舉辦演唱會，演唱〈刹那愛〉時尚未開口，音樂裡被傳出他的歌聲，讓歌迷相當錯愕，所幸他經驗豐富，立刻中斷表演，機智表示可能放錯音樂，重新再來一次，拒絕「假唱」的霸氣舉動獲得網友讚賞不已。
記者江芷稜／綜合報導
62歲的張學友寶刀未老，「60+」世界巡迴演唱會去年開跑，除了勁歌熱舞，還展現一字馬的柔軟度，體力非常驚人。他去年在澳門連開12場演唱會，打破個人紀錄，年初又在香港加開到24場演唱會，行程滿檔已經排到今年暑假，5月時在台灣也會有9場演唱會，吸引眾多歌迷摩拳擦掌準備搶票。
張學友23日在上海開唱，演唱〈刹那愛〉這首歌時，升降台剛升上來，他拿起麥克風還沒開口，現場竟出現另一個張學友的聲音，讓眾人感到錯愕尷尬，他立刻用廣東話向團隊說「再來一次」，並向粉絲道歉：「對不起，我們再來一次好不好，我想應該是我們在彩排時的錄音放出來了」，成功化解危機。
張學友對自己標準要求極高，2005年重感冒失聲，在台北演出音樂劇《雪狼湖》倒嗓，高音飆不上去，即使粉絲紛紛報以鼓掌鼓勵，他卻流淚道歉，在台上宣布演出中斷，決定退票彌補粉絲。這次再度堅決拒絕「假唱」的態度，讓粉絲豎起大拇指，稱讚張學友「不愧是歌神」、「歌神的現場真是無可挑剔」、「證明是真唱」、「張學友不需要假唱」。
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