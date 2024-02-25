亞洲盃男籃／中華隊「投籃好、節奏明快」 菲律賓主帥：不可小看
亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事，今（25）日中華隊將出戰菲律賓，賽前菲律賓主帥科恩（Tim Cone）接受訪問時，給予中華隊極高的評價，認為這支球隊「投籃出色、節奏明快」不可小覷，菲律賓後衛紐斯姆（Chris Newsome）也直言「中華隊一直是菲律賓強大的對手」，球隊的水準很高。
記者黃建霖/綜合報導
菲律賓在過去6次與中華隊交手的FIBA比賽中贏了4場，最近2場勝利是在2019年世界盃亞洲區預選賽首輪中，其中一場以93:71取得壓倒性勝利。菲律賓隊上一次輸給中華隊已經是在2013年馬尼拉的亞錦賽上，當時中華男籃以84:79獲勝。
科恩受訪時表示，自己正在看中華隊的影片，還不禁讚歎道：「哇！這支球隊真的很強大。」科恩進一步解釋說，「他們身材很好、投籃出色、比賽節奏很快，而且球員已經一起打很長一段時間了。」
曾隨菲律賓在杭州亞運上獲得男籃金牌的後衛紐斯姆表示：「中華隊一直是菲律賓隊的強大對手，他們一次又一次地證明，這支球隊可以在高水平上競爭。」紐瑟姆還表示，自己在隨馬尼拉電器 (Meralco Bolts)參加東超賽事時，有觀察到台灣人對籃球有很高的熱情，還擁有非常有才華的球員，這次交手對兩隊來說都是考驗，讓球迷敬請期待。
科恩總結道，「這是一支我們必須要認真對待的球隊，我們所有人都做出貢獻，因為我們仍在尋找最佳的化學反應。」科恩強調他們不是全明星球隊，因此必須要打得更團結，這也是他期望球員們要做到的。
今天中華隊對戰菲律賓的12人名單為：林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林秉聖、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、劉錚。