擺脫「失落30年」？日股睽違34年創新高　民眾嘆點出「殘酷真相」

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根據《路透社》報導，對於不少日本人來說，這並沒有什麼值得歡呼的。一名34歲日本民眾輕部高志（音譯）在1989年股市達到高點的2個月後出生，他沒有經歷過泡沫時期的浮誇消費和無底樂觀，而是在講求節儉、不斷強調日本經濟實力不如以往的環境下長大。
在一家網路銀行工作的輕部透露，「我的工資已經十年沒調升」，「人們認為，能維持目前的生活水準，就已經不錯了」。
近年來食品價格上漲，輕部只好在折扣超市購物，自己帶便當上班。過去7、8年，因為對對日本前景的悲觀看法，他一直將資金投入美國和全球股票基金。
本月最新數據顯示，日本經濟去年底陷入衰退，世界第三大經濟體地位也拱手讓給德國。報導指出，從許多方面來看，日本從未擺脫過泡沫破裂後帶來的創傷。儘管企業治理改革和日圓疲軟提高日股的吸引力，帶動外資流入，但迄今仍未能消除日本民眾的長期悲觀情緒。
57歲民眾黑島幸雄（音譯）表示，「就算股市上漲，也不會真正影響到我們的生活水平。日本在很多方面表現不佳，日圓非常的疲軟。」他說他正在考慮向政府推出的日本個人儲蓄帳戶（NISA）免稅股票投資計畫投入資金，但還沒開始行動。
先前曾在摩根大通（JPMorgan）與日本央行工作的福岡金融集團首席策略師佐佐木徹（音譯）表示，由於30多年前日經指數崩盤的慘痛經歷，使得日本家庭投資者長期以來一直對於國內市場保持警惕。
而這也能解釋為何數百萬名日本人雖然有開設NISA股票帳戶，卻仍以投資海外為主，多數分析師估計，這些資金主要流入了美國的基金和股票。
一名退休人士齋藤弘幸（音譯）認為，日本經濟根本不好，股市上漲只是因為外資在買。他表示，日本曾經是半導體等領域推動尖端研究的國家，但現在榮景不再。
日圓疲軟推高食品、燃料等商品價格，而貨幣貶值曾被視為有利日本的出口導向型經濟，隨著許多企業都已把生產轉向海外，其好處已經不如以往