NBA／證明勇士沒有KD仍能奪冠！Green直言最愛2022年「那冠」
金州勇士近10年斬獲4冠，曾在2017與2018年完成NBA冠軍2連霸，最近一次奪冠則是在2022年，其中陣中防守悍將Draymond Green今（25）日接受播客節目《Club 520》採訪時，談到勇士生涯中最喜歡哪座冠軍，Draymond Green則直言，「我最愛2022年的冠軍，我們證明了即使沒有KD（指Kevin Durant），我們仍能奪冠。」
記者張志宇／綜合報導
Draymond Green在節目上先是談到當年季後賽，並表示，「那一年的勇士隊，並不是一支標準的奪冠球隊，在當年季後賽，我們每贏下一輪，我與Stephen Curry都會互看大笑，因為我們都很驚喜是怎麼贏下的，是Stephen Curry帶領我們前進的。」
當年2022年冠軍戰，普遍球評都認為擁有鋒線陣的塞爾提克能打贏勇士，但最終遭到勇士4:2擊退，對此Draymond Green透露，「當年大家都看好塞爾提克，當時我就告訴Kevin Durant，我們會在你走後再奪冠，所以這座冠軍是我最愛的一座冠軍。」
值得一提，前3次金州勇士奪冠時，FMVP分別被Andre Iguodala、Kevin Durant拿走，KD在2017、18年連續獲獎後離隊，Stephen Curry在2022年冠軍戰才以場均31.2分、6籃板、5助攻、2抄截、52％三分命率隊奪冠，拿下當年FMVP。