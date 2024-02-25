輝達加入蘋果微軟躋身「2兆美元市值俱樂部」！半導體史上第一家
輝達股價漲勢未歇！經歷22日股價飆漲後，23日持續發威，公司市值一度在開盤後不久攀高至2.01兆美元，成為首家市值突破2兆美元的半導體企業。
記者鄭妤安／台北報導
輝達上週公布第4季財報優於預期，激勵22日股價一飛沖天，飆漲逾16％，收在785.38美元新高點，單日市值暴增2770億美元，刷市華爾街史上單日最大增值紀錄，公司市值攀高至1.96兆美元。當輝達達成躍升全美第3大公司的成就，僅次於微軟和蘋果之後，股價繼續漲不停，23日開盤後一度升至2.01兆美元，加入蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）之列，躋身2兆美元市值俱樂部。
根據國外媒體《QUARTZ》報導，輝達是首家市值突破2兆美元的半導體企業。《彭博新聞》指出，輝達市值自今（2024）年以來已大增近65%，總市值僅次於微軟、蘋果和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），為全球第4大最有價值公司。
輝達創辦人兼執行長黃仁勳身價也隨之漲至713億美元，躋身全球第20大富豪。輝達23日最後收漲2.79美元，漲幅0.36%，收在788.17美元位置，公司市值1.97兆美元。