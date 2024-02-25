「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦自我毀容！成功奪得柏林影帝寶座
2024第74屆柏林影展，於台灣時間今（25）日舉行閉幕紅毯暨頒獎典禮，演出漫威電影「酷寒戰士」一角紅遍全球的賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan），他在新電影《A Different Man》中成功詮釋毀容者的心路歷程，榮獲最佳主角「銀熊獎」，升格為柏林影帝。最佳配角「銀熊獎」頒給英國演員艾蜜莉華森（Emily Watson）演出的《Small Things Like These》。
記者黃雅琪／綜合報導
賽巴斯汀史坦在電影《A Different Man》中飾演，一名患有神經纖維瘤症的男子，在接受手術後蛻變為帥氣模樣，詮釋一段自我認可的心路歷程。他希望藉由電影讓大眾關注殘疾、毀容等弱勢族群，注重他們長期受到偏見的待遇。賽巴斯汀史坦獲獎後，也當場糾正東歐記者以「怪獸」形容男主角的面容，認為他措辭不當。
本屆柏林影展最佳影片「金熊獎」，由瑪蒂迪歐普（Mati Diop）執導的紀錄片《Dahomey》拿下；南韓導演洪常秀憑藉《A Traveler’s Needs》奪得評審團大獎「銀熊獎」；評審團獎「銀熊獎」則頒給法國導演布魯諾杜蒙（Bruno Dumont）執導作品《The Empire》。
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