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世桌賽／日本女將再次打亂中國奧運布局　金牌衛冕者陳夢恐缺陣？

▲東京奧運女單金牌得主陳夢位置並不穩，必須努力爭取資格，才有機會能挑戰衛冕。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運女單金牌得主陳夢位置並不穩，必須努力爭取資格，才有機會能挑戰衛冕。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年世界團體桌球錦標賽女團項目由中國奪金，完成6連霸，但路途上並非如以往一樣一帆風順，中國選手面對許多挑戰，特別是決賽和老對手日本的交鋒，一度陷入1:2落後的險境。這次比賽的結果也宛如東京奧運當時的情況一般，日本女將們的衝擊，很可能導致中國對奧運出戰人選另有盤算，世界第2的王藝迪和奧運女單金牌衛冕者陳夢的地位都受到挑戰，「外戰」神勇的王曼昱則為自己增添了競爭本錢。

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日本桌球女子選手強勢崛起，東京奧運週期伊藤美誠成為中國外戰最大對手，也打亂了中國桌協對於該屆奧運的原先規劃，一開始中國是打算讓丁寧、劉詩雯和朱雨玲3人組去奧運，但由於外戰屢屢遭伊藤挫敗，最終名單被大幅修改，由陳夢、孫穎莎和劉詩雯3人出馬，孫穎莎成功在女單4強戰擊敗伊藤美誠，與陳夢會師決賽，後者最終拿下金牌。

▲23歲、左手持拍的新日本一姐早田希娜已經成為中國女桌最大的敵人之一。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲23歲、左手持拍的新日本一姐早田希娜已經成為中國女桌最大的敵人之一，她的存在將讓中國不得不重新考慮奧運女單代表人選。（圖／特派記者陳云茹攝）
世桌賽決賽強碰日本差點「翻車」　中國奧運出戰人選將重新考慮

而這一次在巴黎奧運週期，中國女單的最大對手依舊是日本，杭州亞運期間早田希娜、木原美悠和張本美和都給予中國選手很大的威脅，這一次世錦賽團體賽，日本女團也是激戰到2:3的比數才敗下陣來，而且陳夢和王藝迪面對早田希娜和平野美宇都各自吞下一敗，引起中國國內震動。

陳夢是東京奧運女單金牌，不過在東京奧運之後她的聲勢被師妹孫穎莎壓過，後者如今是女單世界第一，而且成績「斷檔」維持在第一，這次中國女團奪金完成6連霸，她也是最大功臣，已經鎖定女單一個名額。

▲王藝迪外戰不穩，近年輸給過木原美悠、早田希娜、平野美宇等人，這次世錦賽團體賽的發揮也不理想，恐怕將讓自己丟掉奧運單打參賽資格。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲王藝迪外戰不穩，近年輸給過木原美悠、早田希娜、平野美宇等人，這次世錦賽團體賽的發揮也不理想，恐怕將讓自己丟掉奧運單打參賽資格。（圖／特派記者陳云茹攝）
另一個名額由排名來看，可能是由分居第2的王藝迪以及第3的陳夢來爭，但是這次世桌賽兩人外戰的成績，可能無法讓中國內部滿意。反而是25歲的王曼昱外戰穩定，而且對於日本幾名選手有成績優勢，在這次世桌賽，她在對印度一戰拿下2點，讓人印象深刻，有可能會被破格啟用。

奧運衛冕冠軍陳夢能否再戰巴黎？王曼昱是有力挑戰者

奧運桌球項目的單打參賽資格為：每個代表團在每個單打項目上最多擁有2個席次，被選進的代表團中的3三名運動員中，世界排名最高的兩人會直接獲得單打的資格。目前中國代表團中，孫穎莎為8800分，王藝迪4505分，陳夢4325分，王曼昱4137分。

這次中國桌協將根據其國內訂出的《乒乓球項目2024年巴黎奧運參賽選拔辦法》，採2024 年5 月7 日國際桌總公布的世界排名積分和有效期內國際大賽獎勵積分，計算相關運動員的奧運單打選拔積分，排名最高的男女各2名運動員，代表中國隊參加2024年巴黎奧運桌球項目單打比賽，而這4人也將自動計入團體賽陣容之中，之後教練團再根據綜合考慮奧運單打選拔積分、技術戰術特徵、雙打比賽能力和對主要對手戰績等多方面因素，集體決策來確定團體第3號人選的意向名單。所以存在中國桌協以主觀想法進行「調整」的可能性。

▲靠著當今女單第一人孫穎莎穩定發揮、連拿2點，以及奧運冠軍陳夢在決勝點即時回穩、逆轉張本美和，中國女團最終以3:2驚險奪金。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲孫穎莎是目前中國桌球女子運動員中奧運出戰資格最穩的選手。（圖／特派記者陳云茹攝）
中國內部有自己一套的選人規則，通常去打國際賽的順次，就是看世界排名。但是在成績面前，一切都有可能被打破。王藝迪在2023年的兩大最重要賽事：世錦賽女單和亞運會女單，都敗給了早田希娜，而且日本巴黎奧運會的3名代表早田希娜、張本美和、平野美宇她都輸了個遍。在今年世桌賽後，有很多聲音認為她很可能已經被排除在奧運資格之外了。

陳夢的情況比較微妙，30歲的她是東京奧運週期的女子第一人，雖然目前狀態確實下滑了，但畢竟拿過大賽冠軍，而且這次世桌賽最後一點她也頂著壓力和傷勢逆轉張本美和，還是有機會競爭奧運單打衛冕的資格，但情況並沒有很樂觀，她必須在接下來好好努力表現。

▲中國大陸奧運冠軍陳夢。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國大陸東京奧運女單金牌得主陳夢，能不能前往巴黎衛冕，還不一定。（圖／特派記者陳云茹攝）
而外戰成績不錯的王曼昱，則可能有機會成為黑馬，她是拿過世錦賽單項冠軍的球員（1次單打金牌，2次雙打金牌），這一點非常加分。再加上中國在乎的是單項「守半區」的能力，而在不在乎最後誰贏，換言之內戰打得怎麼樣都是其次，能不能穩定擊敗其他國家的球員，才是她們評選的標準。以這方面來說，王曼昱應該是本屆世錦賽團體賽的最大贏家。

在昨天奪金的賽後記者會上，王曼昱說：「自己感覺非常的遺憾，因為在淘汰賽當中根本就沒有得到上場的機會。」中國女桌代表隊教練馬琳當時就坐在她旁邊，如此直接的發言，無疑是一種抗議。在這次中國男、女團分別和主要對手韓、日打到第5點的情況下，中國桌協在賽後應該會大力檢討，馬琳已經給了她兩名弟子王藝迪和陳夢很多機會，但這次一次她們真的只能自己努力、聽天由命了。

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