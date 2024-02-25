竹北吊車大王胡漢龑「擁4妻14兒女」超狂！親吐與胡瓜真實關係
綜藝大哥胡瓜主持的《綜藝大集合》日前來到新竹寶山體驗在地的傳統習俗文化，沒想到節目竟成功邀請到「竹北吊車大王」胡漢龑，並曝光他和胡瓜的真實關係，超狂的背景與場面，立刻讓全場來賓讚嘆連連。
記者詹鎰睿／綜合報導
胡瓜日前帶著藝人們來到新竹一座停滿超跑、百輛吊車以及起重機的空地上，場面相當震撼，此時，胡瓜竟搭乘超大型雲梯車從天而降，要來尋找好友「竹北吊車大王」胡漢龑。據悉，胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，花了6億元台幣在竹北市打造住居，每層至少200坪，而且還有SPA、桑拿房以及兩座大浴池，生活相當奢華，同時也有一顆熱愛助人的心。
沒想到製作單位成功邀請到胡漢龑，還意外曝光他是胡瓜乾弟弟的關係。而在節目訪談中，胡瓜提到胡漢龑為了公益，從美國進口工業用的巨型雲梯車，高度可達13樓，出水量更是一般的四倍，價值5千多萬，原本是要送給消防隊，但因為太大台沒有辦法放置，因此，只要有任何緊急救火任務，這台車在大新竹地區都可以馳援，幫助打火弟兄減低危險。
有趣的是，製作單位還特別準備遊戲「我最高桿八強賽」，參賽者須爬上巨型鋼架，接著爬過吊在空中的走繩，整個過程相當刺激，參賽者們也是卯足了全力。結果到了頒獎環節，胡漢龑竟然要求跟藝人們PK「誰最腳滑」，要在泡泡水軟墊上跳繩，沒有架子的他竟騰空摔滑在軟墊上，綜藝效果十足。
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