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「酷寒戰士」要來台拍片了！師姊吳可熙曝賽巴斯汀史坦開出1條件

▲「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（右圖）答應來台拍片，師姊吳可熙曝他開出1條件。（圖／Olivier Vigerie／CAA提供、美聯社／達志影像）
▲「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（右圖）答應來台拍片，師姊吳可熙曝他開出1條件。（圖／Olivier Vigerie／CAA提供、美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

第74屆柏林影展於台灣時間今（25）日舉行頒獎典禮，因漫威電影「酷寒戰士」一角爆紅的賽巴斯汀史坦，以新片《A Different Man》晉身新科柏林影帝，榮獲最佳主角「銀熊獎」。台灣女星吳可熙代表競賽片《以愛之茗》出席典禮，意外與賽巴斯汀史坦坐在隔壁，他笑說：「這是Destiny（命中注定），代表我們注定要合作了！」賽巴斯汀史坦表示，等她劇本寫好就來台拍片。

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▲「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦，憑藉新電影《A Different Man》拿下柏林影帝寶座，盼外界關注弱勢族群。（圖／美聯社／達志影像）
▲「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦，憑藉新電影《A Different Man》拿下柏林影帝寶座，盼外界關注弱勢族群。（圖／美聯社／達志影像）
▲吳可熙（左）與「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦在柏林影展頒獎典禮坐在一起。（圖／翻攝自YouTube／Berlinale）
▲吳可熙（左）與「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦在柏林影展頒獎典禮坐在一起。（圖／翻攝自YouTube／Berlinale）
事實上，吳可熙、賽巴斯汀史坦是美國藝人經紀公司CAA（Creative Artists Agency）的同門師姊弟，兩人認識許久一直很想合作，這次憑藉各自的作品《以愛之茗》、《A Different Man》入選第74屆柏林影展「主競賽單元」，兩人隸屬不同劇組，卻在頒獎典禮上巧合坐一起，事前不知情的兩人都非常驚喜，吳可熙興奮說：「好巧！」賽巴斯汀史坦笑回：「這是命運的安排，看來我們注定要合作了！」吳可熙當場要他來台灣拍片，他表示非常樂意：「等妳寫好劇本！」

▲吳可熙受邀參加柏林影展閉幕紅毯暨頒獎典禮，穿上黑色馬甲禮服現身紅毯，展現高貴又優雅的女神氣息。（圖／Olivier Vigerie／CAA提供）
▲吳可熙受邀參加柏林影展閉幕紅毯暨頒獎典禮，穿上黑色馬甲禮服現身紅毯，展現高貴又優雅的女神氣息。（圖／Olivier Vigerie／CAA提供）
出道20多年的賽巴斯汀史坦，這次以A24出品的電影《A Different Man》榮獲柏林影展最佳主角「銀熊獎」，也是他的人生第一座影帝殊榮。拿完獎之後，他感觸很多，私下與吳可熙透露他是如何苦盡甘來，年輕時的他很想進入第一志願紐約大學攻讀表演，因為羅馬尼亞的血統間接讓他錯失機會；但他沒有放棄，多次嘗試申請加入大學的演藝課程，一路努力走到現在，表演才終於受到肯定，非常開心。她聽完也很有同感：「我也不是表演科班出身的，現在我們都一樣來到了柏林！」

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