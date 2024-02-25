Toyz認了追求篠崎泫！還原同款枕頭真相 深情喊話「養妳一輩子」
網紅Toyz近日被爆出和「狼人殺女神」篠崎泫交往中，兩人還被抓包有同款枕頭，甚至被拍到一起去拜拜、進出篠崎泫居住的社區，種種跡象讓緋聞甚囂塵上。昨（24）日Toyz開直播談到兩人關係，透露正在追求女方，但是追不到，還誇口願意以1個月3萬元包養她。
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz昨日開直播解釋近日的紛擾，強調兩人沒有交往，大讚對方是女神、身材又好，自己確實在追求中，但還沒追到篠崎泫，「不要再給我跟她壓力了，我真的追不到，給我一點空間，追不到有點丟臉，我這輩子從來沒有失敗過。」而Toyz對於篠崎泫住處被媒體曝光相當不滿，心疼對方因此恐慌症發作。
Toyz很感謝篠崎泫願意和他來往，甚至霸氣喊話願意包養篠崎泫，「那一起受傷，好，篠崎泫那我養妳一輩子，就算我追不到妳也可以養妳，但沒有很多一個月3萬包養妳可以嗎？3萬塊夠吧？不然就不要工作了，我也沒賺多少其實3萬最大的誠意了」。
對於兩人擁有同款枕頭，Toyz解釋那是他送給女方的，「我自己要背鍋，我幹嘛要送她那個抱枕，我明明有在追但沒追到，我就會覺得內疚，我可能還要買一個房子要送給篠崎泫。」而他之前發出按讚文，放話破百萬讚就要求婚，被問到對象，他說是圈外人，不過昨天直播裡他又否認戀愛中，強調目前單身，「我現在沒有女友，我確實跟媒體說我有女友，我是隨便亂說的。」他認為自己並沒有義務向任何人交代私生活。
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