男帶籠子想收編浪貓！女友出題刁難牠　小貓全過關：我有家了吧？

認養會結束剩牠沒新家！牧牛犬見「整排空籠」難過悲鳴　現況曝光

▲一場小型認養會中，好幾隻狗狗都被認養，卻有隻澳洲牧牛犬被剩下，讓牠難過發出悲鳴聲。（圖／取自TikTok）
▲一場小型認養會中，好幾隻狗狗都被認養，卻有隻澳洲牧牛犬被剩下，讓牠難過發出悲鳴聲。（圖／取自TikTok）

記者潘毅／綜合報導

不想成為被剩下的孩子！日前在美國愛荷華州有動物救援組織，舉辦了一場小型認養會，吸引不少有意認養狗狗的人，前往尋找有眼緣的新家人，活動結束卻只有一隻澳洲牧牛犬孤零零剩下，沒獲得青睞的牠甚至還在籠子內難過發出悲鳴，影片曝光後，卻讓事情出現轉機。

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愛荷華州動物救援聯盟（The plight of Leonard ）日前舉辦小型認養活動，而這場活動進展相當順利，幾乎所有狗狗都在當天獲得領養，展開新狗生，一隻混種澳洲牧牛犬雷納德（Leonard）相當親人，也與到場的認養者們玩得相當開心，但是卻一直沒出現有緣人帶牠回家。

@dog_momdsmLeonard is a sweet boy. He got loaded in a van by 8am to find his forever home. Many people petted and played with him but no family. Please help Leonard❤️❤️❤️adoptdontshop #shelterdog #shelterlife #pleaseadoptleonard#petsmart #greatdog arl-iowa@Animal Rescue League of Iowa

♬ original sound - Elaine
最終到了活動結束的那一刻，雷納德仍然待在籠子內，一旁全都剩下空籠，讓聰明的雷納德立刻知道自己是被剩下來的那一個，隨即淚眼汪汪發出悲鳴，讓在場志工伊蓮（Elaine Buhs）看了相當不捨，決定拍下影片上傳，並講述當天的過程，雷納德是兩歲半的混種澳洲牧牛犬，認養會當天一共4隻狗狗在現場，最終其他3隻狗狗都有了新歸屬，雷納德是唯一一隻還被留下來的，「不知道為何雷納德被忽視了，最終牠難過地看著旁邊的空籠」。

▲雷納德被剩下的故事廣為流傳，過了5天之後新主人出現了。（圖／取自TikTok）
▲雷納德被剩下的故事廣為流傳，過了5天之後新主人出現了。（圖／取自TikTok）
沒想到雷納德的故事在2月12日上傳到TikTok上之後，立刻引爆熱議，不少網友紛紛轉發、留言，希望這個可愛的大男孩能快點找到新家，仰賴於網路的傳播效率，志工伊蓮也開心表示，雷納德在過了5天之後，就成功找到了新主人，而這位好心人還順便領養了收容所另一隻狗狗Suki，與雷納德作伴展開新狗生。

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