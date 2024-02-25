認養會結束剩牠沒新家！牧牛犬見「整排空籠」難過悲鳴　現況曝光

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最終到了活動結束的那一刻，雷納德仍然待在籠子內，一旁全都剩下空籠，讓聰明的雷納德立刻知道自己是被剩下來的那一個，隨即淚眼汪汪發出悲鳴，讓在場志工伊蓮（Elaine Buhs）看了相當不捨，決定拍下影片上傳，並講述當天的過程，雷納德是兩歲半的混種澳洲牧牛犬，認養會當天一共4隻狗狗在現場，最終其他3隻狗狗都有了新歸屬，雷納德是唯一一隻還被留下來的，「不知道為何雷納德被忽視了，最終牠難過地看著旁邊的空籠」。
@dog_momdsmLeonard is a sweet boy. He got loaded in a van by 8am to find his forever home. Many people petted and played with him but no family. Please help Leonard❤️❤️❤️adoptdontshop #shelterdog #shelterlife #pleaseadoptleonard#petsmart #greatdog arl-iowa@Animal Rescue League of Iowa
♬ original sound - Elaine
沒想到雷納德的故事在2月12日上傳到TikTok上之後，立刻引爆熱議，不少網友紛紛轉發、留言，希望這個可愛的大男孩能快點找到新家，仰賴於網路的傳播效率，志工伊蓮也開心表示，雷納德在過了5天之後，就成功找到了新主人，而這位好心人還順便領養了收容所另一隻狗狗Suki，與雷納德作伴展開新狗生。
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