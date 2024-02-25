中國吞對日88年來首敗！當家中鋒落淚 主帥拒談解雇：太不尊重我
2025亞洲盃男籃資格賽小組賽，中國大陸男籃代表隊以73：76不敵日本，吞下隊史88年來對戰首敗。中國隊中鋒胡金秋賽後受訪時激動落淚，球迷也相當失望，要求中國籃協主席姚明和中國隊主帥喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）辭職負責。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽中國表現最好的兩名球員就是「雙胡」後衛胡明軒和中鋒胡金秋，特別是後者今天上場25分鐘，就砍下23分12籃板，兩項數字均為中國隊最高。在亞運時期和中國記者深聊時，對方曾表示，中國內部期待將來能接過姚明大旗的未來之星，應該是218公分、被譽為「中國Jokic」的楊瀚森。
不過楊瀚森在這場比賽發揮不佳，4投0中、僅有2分進帳，其技術流的打法今天碰上更細膩的日本隊施展不開，相較之下胡金秋較有經驗，打法上也夠強硬有效。
胡金秋賽後受訪時十分難過，一度落淚，他說：「非常遺憾這場比賽，大家打到了最後，感謝支持我們的球迷，我們好好總結，回去好好努力，繼續加油。我們會繼續加油，把失去的拿回來。」
這場比賽是中國88年首次在FIBA重大賽事中輸給日本隊，國內賽後論壇上一片罵聲，不少人要求解雇外籍主帥喬爾傑維奇，甚至有人要求籃協主席姚明下台負責。
此前中國媒體就爆料過，喬爾傑維奇和中國籃協的合約將於8月份到期，目前看大概率不會與其續約。雖然姚明此前在杭州亞運會落幕的檢討記者會上力挺喬帥， 但許多中國內部消息都指出喬爾傑維奇恐怕會離任。
賽後被問到自己是否會被解僱一事時，喬爾傑維奇不悅地表示：「我不想回答這個問題，這太不尊重人了，我現在還在這個位置上，你這麼說太不尊重我了，非常不尊重我。 」