鄧麗欣《飯戲》結婚了！化身「魚翅天使」致敬《與龍共舞》龍蝦裝
香港賣座喜劇《飯戲攻心》續集《飯戲攻心2》，除了扮演大哥的黃子華沒有繼續演出外，其他演員全員到齊，鄧麗欣在婚禮上為了討好贊助商，不惜打扮成「魚翅天使」，力拚《與龍共舞》中創造流行話題30年的「龍蝦裝」，都是海鮮出籠，誰與爭鋒！
記者黃雅琪／綜合報導
《飯戲攻心2》延續首集風格，討論家庭中成員情感的跌宕與磨合，電影中的3場婚禮，為化身新娘的鄧麗欣、王菀之及林明禎都打造了不同風格又讓人爆笑的造型。林明禎在片中為了宣傳3弟開發的電玩遊戲合作造勢，化身為「死屍新娘」，穿著一身破敗感的婚紗，和一群殭屍追逐，她笑說：「現實中是不可能有這樣的裝扮的，雖然衣服很美，但這衣服好悶熱，跑到一身大汗，要靠小風扇來降溫。」
而王菀之在電影中是為了替外婆羅蘭沖喜，硬是要嫁給3弟陳湛文，大喜之日穿上傳統的紅色嫁衣，但為了彰顯風光出嫁，她最搶眼的是從頭到腳都掛滿了金飾，連行走都有困難，讓王菀之直呼：「其實衣服的剪裁真的很好看，但身上的金飾真的太搶鏡頭了！如果是真的金子，我這一身應該可以去買間房子了吧！」
最讓人噴飯的造型，當屬鄧麗欣的魚翅天使新娘裝，片中為了讓老公拉來的婚禮贊助商、親戚謝君豪滿意，她咬牙穿上充滿神怪戲曲風情的「魚翅新娘服」，化身魚翅天使！再加上謝君豪和蔣志光扮成「魚翅大王」，讓整場婚禮熱鬧又瘋狂。搞笑造型直逼《與龍與舞》中，葉德嫻大膽穿上的「龍蝦禮服」，龍蝦禮服在華人影壇創造了超過30年的經典話題，同樣都是海鮮話題，鄧麗欣苦喊：「我穿上翅膀都不敢亂動，一直撞到其他人，只能很小心的橫著走。」《飯戲攻心2》2月28日上映。
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