網傳管碧玲稱陸漁民「該死」 民進黨駁：假訊息切勿轉傳觸法
陸籍快艇本月中越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢蛇行翻覆造成2名漁民死亡，對此近期網路流傳一段海委會主委管碧玲與新潮流總召集人段宜康對話，管碧玲稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張；段宜康則表示，海巡影像絕不能給媒體，否則問題越來越大。對此民進黨今（25）日於社群平台表示是假訊息，當事人已報警，也呼籲切勿轉傳以免觸法。
記者陳威叡／台北報導
陸籍漁船翻覆事件釀2死，近期有網路瘋傳海委會主委管碧玲與新潮流總召集人段宜康對話，其中管碧玲表示，「中國2個漁民該死，越界不撞他們的船，他們會越來越囂張，對中國現在就是要強硬」，而段宜康則回應稱影像絕不能交給媒體，否則問題會越來越大，強調只要挺住，最後事前就會淡掉。而該篇對話截圖上頭還有一「獨家報料」字眼。
對此民進黨於社群平台反駁該對話是假消息，呼籲切勿轉傳以免觸法，說明對話紀錄截圖，但只要仔細一看就會發現，「獨家報料」的「獨」疑似為簡體字，此外造假對話框內的頭貼，皆非當事人通訊軟體所使用的頭貼，顯然是企圖抹黑政府的惡意造假圖片，當事人已報案處理，呼籲請勿再轉傳相關錯假訊息，以免觸法。