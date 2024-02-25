12星座一周運勢／處女座炙手可熱易成功　天秤座好事連發財運佳

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本週運勢重點，工作、感情。
這週感情方面要注意三角戀被揭發，不歡而散。工作上小心談不攏、拆夥；感情上小心劈腿問題，因為對方沒有徵兆。
🟡金牛座
本週運勢重點，日常。
這週看似不錯、有後續的事情，可能會讓你失望。工作上暫時沒有結果；感情上對方還沒有下一步。
🟡雙子座
本週運勢重點，工作、日常、感情。
這週事情小心被中斷，也有可能半路喊卡。工作上小心太粗枝大葉、神經質；感情上小心對方可能對你的印象有點負面、扣分喔！
🟡巨蟹座
本週運勢重點，日常。
這週陰霾一掃而空，可以好好把自己、生活各方面整頓一下。工作上準備進入下個階段；感情上開始有想談戀愛的心情了。
🟡獅子座
本週運勢重點，工作、日常。
這週還是有點辛苦，比方說需要腳踏實地、吃苦耐。工作上目前很艱辛，需要多努力；感情上感情問題卡關中。
🟡處女座
本週運勢重點，工作、感情、日常。
這週意外的炙手可熱，有突破性的發展，成功率很高。工作上有機會或你已經準備好了；感情上有機會脫單。
🟡天秤座
本週運勢重點，日常、工作、感情。
這週好事不少，尤其是金錢方面、物質生活。工作上金錢豐碩；感情上有好桃花。
🟡天蠍座
本週運勢重點，感情。
這週感情方面小心第三者，對方會有徵兆，比方說有點阻礙、斷聯；工作上有小小阻礙。感情上小心對方劈腿。
🟡射手座
本週運勢重點，工作、感情。
這週感情方面若有情敵，你勝出的機會很大。工作上順風順水，你是對方的內定；感情上有談戀愛的機會。
🟡摩羯座
本週運勢重點，工作。
這週小心犯小人，但你不會被影響到。工作上目前身邊出現小人；感情上小心背地裡偷吃。
🟡水瓶座
本週運勢重點，感情。
這週桃花運雖然旺盛，但有可能是閃戀、閃分、爛桃花或感受很不好。工作上狀態不佳；感情上有爛桃花。
🟡雙魚座
本週運勢重點，感情、工作。這週小心無法挽救的混亂狀況，會有一線生機的。工作上情況會好轉；感情上桃花運正在來的路上。
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