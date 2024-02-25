藍委猛打台糖瘦肉精 綠議員酸打臉：盧秀燕要不要出來說話？
行政院長陳建仁上周赴立院進行食安專報，藍委針對中市府針對台糖肉品遭驗出瘦肉精西布特羅多次有犀利言詞交鋒。台北市議員簡舒培在臉書表示，在盧秀燕說「認同是一個個案」之後，國民黨立委在食安專案報告裡，不斷高分貝咆哮，實際上這一字一句都在打盧秀燕的臉！呼籲盧應出面說清楚，還要躲在公務員背後嗎？
記者邱新博／台北報導
簡舒培表示，從農曆春節前到現在元宵節都過了，台中那塊「天選之肉」仍然是「天選之肉」，全台灣驗了幾百件樣品，仍然驗不到第二塊有西布特羅的肉品。但就在連盧秀燕都說「認同是一個個案」之後，國民黨立委在食安專案報告裡，不斷高分貝咆哮，實際上這一字一句都在打盧秀燕的臉！
簡舒培說，陳建仁去立法院進行食安專報，針對台中天選之肉的「個案」，國民黨立委卻不斷圍著這題打轉，舉凡「驗3%能保證97%沒問題？」「如何用10%檢驗結果推斷其他的90%沒問題？」的驚句，不顧科學、沒有理性、不講邏輯，覺得要全部檢驗才算數。
「這讓人好奇，是不是國民黨人士在去醫院做身體檢查時，都真的『掏心掏肺』在檢驗？」簡舒培表示；還是說，國民黨在做民調的時候，都真的訪問了一千多萬個擁有投票權的台灣民眾？藍委在立法院議場的聲聲咆哮，基本上字字句句都是在打盧秀燕的臉，面對這一齣齣的鬧劇，盧秀燕還要躲在公務員背後，不趕快出來為你口中的「個案」說些什麼嗎？