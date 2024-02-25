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日美韓16個國際城市來訪　黃偉哲：加強城市交流與合作

▲台南市長黃偉哲今天與來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的16個國際城市訪團來賓會面。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲今天與來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的16個國際城市訪團來賓會面。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

台南市長黃偉哲市長於市府今(25)日與應邀來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的國際城市訪團會面，包括來自日本、美國、韓國等高達16個城市的訪問團齊聚一堂，彼此交流、黃偉哲市長對於在座國際城市訪賓以行動支持台南，致上最誠摯謝意外。也當面邀請大家下半年來台參加文博會、台灣設計展、南瀛國際民俗藝術節等活動。

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黃偉哲表示，台灣燈會是400系列活動的第一個國家級慶典，感謝在座各位以行動展現對台南的支持，不僅為台灣燈會增添光彩，更是台南城市外交成果的展現。期盼未來持續透過城市間在文化、教育、體育、產業、農產、美食的交流與合作，讓雙方市民間能藉由彼此瞭解並增進友誼。

黃偉哲進一步提到，昨日的啟燈儀式現場約有85萬人，台南希望藉著舉辦活動跟國際朋友分享傳統文化與節慶的喜悅，對台南市民而言，除了行銷台南，也希望鼓勵台南市民到各個友誼城市觀光。

日本山口縣村岡嗣政知事代表日本13個城市訪問團致詞表示，非常感謝今(2024)年元旦能登半島的地震收到來自台灣的眾多資源。希望未來與台南進行更多文化、歷史、運動等各方面交流，大家一起往前邁進。

來自美國的加州托倫斯市(City of Torrance) 市長陳光豪(George Chen)說，此次特地戴了上次來訪時收到的台南蘭花領帶，也帶了托倫斯市府團隊來到台南。除了岳父是台南人，也有許多親戚在台南，跟台南淵源很深，很榮幸此次有機會體驗台南多元的文化特色。

另一位同樣由美國加州專程遠道而來的西科紋納市市長(City of West Covina)吳桐淮(Tony Wu)也提及，西科紋納市去年也剛慶祝100年，但相較於台南的400年，就像是小嬰兒一般，尤其台南是民主鬥士的發源地，未來有很多可交流地方，也希望向西科紋納市民介紹台南古都文化之美。

甫與台南簽署為友誼市的韓國慶州市市長朱洛榮也認為，台南與慶州有許多相似之處，慶州是韓國最古老的城市，台南也是台灣最古老的城市。身為台南第51個締盟城市，很開心藉此機會見到與台南的共同朋友-日光市，一起祝賀台南400及台灣燈會圓滿成功!

今天的聯合拜會來賓共計有16個城市訪問團，多為台南締盟城市，或為長年與台南友好互動的城市，包括日本13個城市(山口縣、仙台市、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、京都市、土浦市、那珂市、前橋市、水上町、青森縣、本庄市)、美國2個城市(加州的托倫斯市與西柯紋納市)，以及韓國1個城市(慶州市)。

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