日美韓16個國際城市來訪　黃偉哲：加強城市交流與合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲進一步提到，昨日的啟燈儀式現場約有85萬人，台南希望藉著舉辦活動跟國際朋友分享傳統文化與節慶的喜悅，對台南市民而言，除了行銷台南，也希望鼓勵台南市民到各個友誼城市觀光。
日本山口縣村岡嗣政知事代表日本13個城市訪問團致詞表示，非常感謝今(2024)年元旦能登半島的地震收到來自台灣的眾多資源。希望未來與台南進行更多文化、歷史、運動等各方面交流，大家一起往前邁進。
來自美國的加州托倫斯市(City of Torrance) 市長陳光豪(George Chen)說，此次特地戴了上次來訪時收到的台南蘭花領帶，也帶了托倫斯市府團隊來到台南。除了岳父是台南人，也有許多親戚在台南，跟台南淵源很深，很榮幸此次有機會體驗台南多元的文化特色。
另一位同樣由美國加州專程遠道而來的西科紋納市市長(City of West Covina)吳桐淮(Tony Wu)也提及，西科紋納市去年也剛慶祝100年，但相較於台南的400年，就像是小嬰兒一般，尤其台南是民主鬥士的發源地，未來有很多可交流地方，也希望向西科紋納市民介紹台南古都文化之美。
甫與台南簽署為友誼市的韓國慶州市市長朱洛榮也認為，台南與慶州有許多相似之處，慶州是韓國最古老的城市，台南也是台灣最古老的城市。身為台南第51個締盟城市，很開心藉此機會見到與台南的共同朋友-日光市，一起祝賀台南400及台灣燈會圓滿成功!
今天的聯合拜會來賓共計有16個城市訪問團，多為台南締盟城市，或為長年與台南友好互動的城市，包括日本13個城市(山口縣、仙台市、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、京都市、土浦市、那珂市、前橋市、水上町、青森縣、本庄市)、美國2個城市(加州的托倫斯市與西柯紋納市)，以及韓國1個城市(慶州市)。