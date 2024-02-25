菜䔕餅含致癌物質「蘇丹紅」 北市全聯已下架1474包民眾可退貨
蘇丹紅辣椒粉持續延燒，苗栗縣「鑫豪食品股份有限公司」使用脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，並製成菜䔕餅、白胡椒棒，其中販售通路也包含全聯。台北市衛生局指出，24日晚間接獲苗栗縣衛生局通報後，全聯已經全數下架，初步統計下架1474包。衛生局提醒購買民眾，應立即停止食用，並持發票至原購買通路退貨。
記者邱新博／台北報導
臺北市政府衛生局說明，昨日晚間接獲苗栗縣衛生局通知該縣「鑫豪食品股份有限公司」使用脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司之紅辣椒粉（有效日期2026.10.12），確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出），該公司製成產品為菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g/包）（有效日期：2024.08.02、08.15及08.23）及白胡椒棒（7g/個）（有效日期：2025.02.15及02.19）兩項產品。
據苗栗縣衛生局通知，查上述產品銷售通路之登記地位於臺北市者，僅有「菜䔕餅（110g）」之規格販售予全聯福利中心，其中全聯福利中心亦第一時間通知臺北市衛生局，截止今（25）日中午，全國不分批號下架「菜䔕餅（110g）」產品16,992包，其中臺北市下架1,474包。
臺北市衛生局要求全聯福利中心應張貼公告告知消費者相關訊息，民眾如有購買上述產品，應立即停止食用，並可持發票至原購買通路辦理退貨。
臺北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。