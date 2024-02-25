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伊朗夫妻檔導演「觸犯伊斯蘭教」3禁忌！突缺席柏林影展震驚國際

▲伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆莫卡達、貝塔什薩納哈，因新作《我最喜歡的蛋糕》觸犯伊斯蘭教教律、缺席柏林影展。主演莉莉法哈德普爾（前排中）、伊斯麥依梅赫拉比 （前排左二）帶著兩位導演照片出席柏林影展發聲。（圖／海鵬）
▲伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆莫卡達、貝塔什薩納哈，因新作《我最喜歡的蛋糕》觸犯伊斯蘭教教律、缺席柏林影展。主演莉莉法哈德普爾（前排中）、伊斯麥依梅赫拉比 （前排左二）帶著兩位導演照片出席柏林影展發聲。（圖／海鵬）

記者黃雅琪／綜合報導

伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆莫卡達、貝塔什薩納哈，繼《贖罪風暴》後再推出全新力作《我最喜歡的蛋糕》，勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎！由於片中女主角未戴頭巾、男女主角飲酒及深夜共處一室劇情，違反伊斯蘭教教律，直接碰觸審查紅線而可能面臨法律制裁，兩位導演日前在前往參加柏林影展時，護照遭到伊朗政府沒收而無法出境，震驚國際影壇！

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▲《我最喜歡的蛋糕》女主角莉莉法哈德普爾（右）及男主角伊斯麥依梅赫拉比出席柏林影展紅毯及記者會時，均隨身帶著兩位導演的照片海報亮相。（圖／海鵬）
▲《我最喜歡的蛋糕》女主角莉莉法哈德普爾（右）、男主角伊斯麥依梅赫拉比。（圖／海鵬）
《我最喜歡的蛋糕》女主角莉莉法哈德普爾、男主角伊斯麥依梅赫拉比出席柏林影展紅毯及記者會時，均隨身帶著兩位導演的照片海報出席。兩位導演也發出心痛聲明：「電影經過3年孕育，如今誕生卻被迫不能參與首映，如同不讓父母看到剛出生的孩子。」而他們2年前的電影《贖罪風暴》，至今也尚未獲伊朗准許上映。

▲電影《我最喜歡的蛋糕》勇奪柏林影展國際影評人費比西獎。（圖／海鵬）
▲電影《我最喜歡的蛋糕》勇奪柏林影展國際影評人費比西獎。（圖／海鵬）
《我最喜歡的蛋糕》劇情描述：自從丈夫過世、女兒前往歐洲後，70歲的「瑪欣」一直獨自住在德黑蘭。有天下午，她與閨密一起喝下午茶後，決定打破寂寞生活，為自己的愛情生活注入新活力。但當她向一段新戀情敞開心扉時，一場意外的邂逅，竟演變成一個出人意料的難忘夜晚。該片並以3.1分（滿分4分）榮登柏林影展場刊《SCREEN》競賽片最高評分。

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