助轉職及企業用人！高雄市政府勞工局辦開春首場大型徵才活動
高雄市政府勞工局於24日，在高雄女中學生活動中心，舉辦開春首場大型徵才活動，以因應年後轉職求職及企業用人之需求，有40家廠商開出工作職缺搶才，吸引許多求職者到場面試，有1152人次投遞履歷，勞工局局長周登春及訓練就業中心主任楊茹憶到場為求職者加油打氣。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局局長周登春表示，該局為因應年後轉職求職及企業用人需求，乃舉辦此一開春首場大型徵才活動，有餐飲服務業、科技製造業、批發零售業及醫療保健業等各產業參與，提供各類工程師及技術員、儲備幹部、業務人員、內外場人員、門市人員、計時人員等多樣職缺，其中台積電、無印良品和鴻海最受求職者青睞，經統計共吸引1152人次投遞履歷，初步媒合率達61.6%。
首次參加勞工局現場徵才活動的百貨業者說，此次開出儲備幹部職缺，總共吸引23人投遞履歷，相較於線上徵才，參加現場徵才活動比較有效率，且可吸引更多求職者投遞履歷，對公司而言亦可縮短覓才的時間，若以後有徵才需求，會想持續與勞工局合作。
另外，參與徵才的起重業者說，因民眾對於該產業較為陌生，這次參加現場徵才活動，透過面對面與民眾對談，可以快速讓民眾瞭解產業特性，且直接與求職者面談，更有效率找到適合的人才。
高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶指出，徵才活動為人力媒合的重要管道之一，亦為就業服務站的特色，透過現場徵才活動，讓求才廠商與求職者面對面晤談，雙方互動交流與溝通，深入瞭解彼此，增加工作媒合的機會。