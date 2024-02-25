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「日本Curry沒來還輸」！中國對日本吞恥辱性一敗　中媒氣炸痛批

▲中國吞下88年來FIBA賽事裡對日本的首敗，日本隊這次陣容中甚至沒有「日本Curry」富永啟生，因此這次失利也遭到中國媒體痛批。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國吞下88年來FIBA賽事裡對日本的首敗，日本隊這次陣容中甚至沒有「日本Curry」富永啟生，因此這次失利也遭到中國媒體痛批。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

中國男籃在亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事以73:76不敵日本隊，吞下近88年來在FIBA重要賽事中對日本的首敗，賽後中國媒體和球迷對這場失利非常不滿，將矛頭直指外籍教練喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic），有媒體人更稱日本隊少了世界盃主力的「日本Curry」富永啟生、渡邊雄太，NBA輪換等級的八村壘也沒來，如果中國和日本此役是以完整陣容開打，恐怕要輸更慘。

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中國籃協主席姚明過去直言找喬爾傑維奇來的原因是要和「世界籃球接軌」，但是國內輿論環境仍然是成績第一，對於一場賽事的勝負相當看重，這無形之間給了球員和教練團相當大的壓力。果不其然，今天中國輸給了一向與之較勁的日本，國內批評喬帥的言論不少，要求他辭職負責。

日本隊富永啟生、渡邊、八村都沒來　中國輸得恥辱

賽後中國球評孔祥宇在微博上發文寫道：「現代籃球就這麼殘酷，防不對方三分、自己投籃不準，這比賽就交代了．．．日本最準的富永啓生還沒來。」

「我知道這麼講會有人說咱們也不是全陣容、包括給小楊（楊瀚森）也算交學費了，但提升投射能力已經是過去這麼多年國際比賽給國家隊的挑戰了，目前還是沒有很好地解決。 」孔祥宇如此感嘆道。賽後數據顯示，此役中國抓下15個進攻籃板，內線仍有優勢，但外線命中率不到3成；而日本則以34.3%的命中率，投進了11記三分。

富永啟生是日本新生代後衛，三分球有著「人來瘋」的特質，得分爆發力極強，有著「日本Curry」的美名。去年世界盃對維德角曾單場砍下22分、單節轟下13分，帶領日本隊終場以80:71贏球，並且幫助日本在該屆賽會取得2024年巴黎奧運男籃門票。

▲後衛富永啓生砍下22分、第二節單節13分，帶領日本隊終場以80:71擊敗維德角。（圖／取自FIBA）
▲有著「日本柯瑞（Stephen Curry）」稱號的富永啟生在去年世界盃對維德角曾單場砍下22分、單節轟下13分，帶領日本隊終場以80:71贏球。（圖／取自FIBA）
中國要養人才　但國內急於求成績

賽後喬爾傑維奇對失利做出辯解，他認為年輕球員需要時間成長，這也並非沒有道理，「國際比賽就是要注意很多細節，要更有紀律性，我們的一些年輕球員需要這樣的比賽來累積經驗，像楊瀚森、崔永熙這樣的球員，需要打這樣的比賽。」

楊瀚森、崔永熙都是喬帥上任後，破格加入國家隊的，他們比較符合現代籃球需要的人才，可是年紀上似乎還沒有做好準備，今天的比賽打得沒有一些中生代球員來的好。

中國媒體人麥穗豐總結道：「賽前就有預感，今天打不過日本男籃，最後的結果也是非常遺憾，73：76輸了3分。中國男籃確實是一支大換血的球隊，不少球員的FIBA賽場經驗不足，包括楊瀚森等球員沒能匹配強度和節奏，都是必須要交的學費，整支球隊都在犯錯誤，積攢多了就是輸球。」

麥穗豐也表示，胡金秋、胡明軒和阿不都沙拉木是今天中國隊表現最好的3人，而他們也是經驗最豐富最好的幾個人。之後還語帶保留地說：「大家回去在心裡好好總結，後面還要交手呢，下次再來，就是不知道下次還是不是喬帥帶隊了。」

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