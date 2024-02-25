「日本Curry沒來還輸」！中國對日本吞恥辱性一敗　中媒氣炸痛批

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日本隊富永啟生、渡邊、八村都沒來 中國輸得恥辱
賽後中國球評孔祥宇在微博上發文寫道：「現代籃球就這麼殘酷，防不對方三分、自己投籃不準，這比賽就交代了．．．日本最準的富永啓生還沒來。」
「我知道這麼講會有人說咱們也不是全陣容、包括給小楊（楊瀚森）也算交學費了，但提升投射能力已經是過去這麼多年國際比賽給國家隊的挑戰了，目前還是沒有很好地解決。 」孔祥宇如此感嘆道。賽後數據顯示，此役中國抓下15個進攻籃板，內線仍有優勢，但外線命中率不到3成；而日本則以34.3%的命中率，投進了11記三分。
富永啟生是日本新生代後衛，三分球有著「人來瘋」的特質，得分爆發力極強，有著「日本Curry」的美名。去年世界盃對維德角曾單場砍下22分、單節轟下13分，帶領日本隊終場以80:71贏球，並且幫助日本在該屆賽會取得2024年巴黎奧運男籃門票。
中國要養人才 但國內急於求成績
賽後喬爾傑維奇對失利做出辯解，他認為年輕球員需要時間成長，這也並非沒有道理，「國際比賽就是要注意很多細節，要更有紀律性，我們的一些年輕球員需要這樣的比賽來累積經驗，像楊瀚森、崔永熙這樣的球員，需要打這樣的比賽。」
楊瀚森、崔永熙都是喬帥上任後，破格加入國家隊的，他們比較符合現代籃球需要的人才，可是年紀上似乎還沒有做好準備，今天的比賽打得沒有一些中生代球員來的好。
中國媒體人麥穗豐總結道：「賽前就有預感，今天打不過日本男籃，最後的結果也是非常遺憾，73：76輸了3分。中國男籃確實是一支大換血的球隊，不少球員的FIBA賽場經驗不足，包括楊瀚森等球員沒能匹配強度和節奏，都是必須要交的學費，整支球隊都在犯錯誤，積攢多了就是輸球。」
麥穗豐也表示，胡金秋、胡明軒和阿不都沙拉木是今天中國隊表現最好的3人，而他們也是經驗最豐富最好的幾個人。之後還語帶保留地說：「大家回去在心裡好好總結，後面還要交手呢，下次再來，就是不知道下次還是不是喬帥帶隊了。」