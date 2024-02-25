鄭文燦邀吃酸菜白肉鍋 盧秀燕笑回：陳時中吃過高興得不得了
瘦肉精西布特羅事件吵嚷難休，行政院副院長鄭文燦昨表示，想找台中市長盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋來支持台糖，但「還沒機會約到她」。盧秀燕今除了以「院長、副院長可能很忙，新聞無法完全追蹤」，重申台中市食安處沒有實驗室污染，還畫重點表示「鄭副院長最主要是釋出善意」。她說台中有鍋烤節、有名的酸菜白肉鍋很多，幾年前的衛福部長陳時中吃過，高興得不得了，接下來雙方會連繫安排，請鄭副院長到台中吃個鍋。
記者顏幸如／台中報導
行政院副院長鄭文燦昨受訪時表示，盧秀燕也說是單一實驗室污染事件，至於污染怎麼形成，需要專家來鑑定，不過台糖確實是無辜的受害者。如果鑑定報告出來，所有肉品產製過程沒污染，應該還給台糖公道，也不要影響到其他豬農。鄭文燦並說，「我本來想說找盧秀燕市長一起吃酸菜白肉鍋來支持台糖」，他跟盧市長一樣重視食安、對台糖跟豬農一樣支持。媒體追問是否已邀請，鄭回答「還沒機會約到她」。
盧秀燕今（25）日出席台中市228和平公義追思紀念禮拜，受訪時針對「實驗室污染」一說表示，院長和副院長可能很忙，新聞無法完全追蹤，如果仔細耙梳新聞，就會發現台中市食安處很早就說，瘦肉精事件排除是實驗室污染的可能性，「新聞很早就報過，但可能他們都很忙。」
盧秀燕話鋒一轉表示「我來畫重點，鄭副院長最主要是要釋出善意，想跟我吃個鍋」。接著她宣傳起台中美食，指鍋烤節很有名，「鄭副院長喜歡吃酸菜白肉鍋，台中有好幾家非常有名」，並重提「仔細看新聞」一事，表示幾年前曾邀請當時的陳時中部長吃酸菜白肉鍋，「他也吃得高興的不得了」，接下來雙方將連繫與安排，「請鄭副院長到台中吃個鍋」。