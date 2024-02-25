亞洲航空班機才剛起飛！行動電源突起火爆炸 空姐機警滅火
亞洲航空（AirAsia）昨（24）日上午一架從曼谷起飛的班機，機內傳出行動電源起火爆炸意外，當時飛機已經起飛約30分鐘，整架飛機瞬間被濃烈煙霧佔據，所幸空服人員緊急將火勢撲滅，班機在沒有人員傷亡的情況下平安抵達目的地。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合外媒報導，亞洲航空一架編號A320的班機於上午7點20分自曼谷起飛，預計於那空是貪瑪叻府（NakhonSi Thammarat）降落，但飛行過程中卻突然發生爆炸意外。報導指出，當時飛機才起飛半個小時左右，於飛機中間座位置物袋的一顆行動電源突然起火爆炸，一時間煙霧瀰漫整個客艙。
現場影像顯示起火處的乘客第一時間立刻起身逃離座位，不少乘客也驚惶地四處觀望或移開四周的物品，不過幸好受過訓練的機組人員當機立斷，立刻拿出滅火器將火勢撲滅，最終只有座椅區燒焦，其餘機上人員都沒有受到傷害，飛機也平安地將落在目的地。
該名擁有行動電源的乘客在事後接受訪問與調查，他稱自己只是像平常一樣登機、坐在位置上，只是不曉得為何行動電源會突然起火，讓他自己當時也嚇了一跳。根據亞洲航空官網所規定，行動電源不可放在托運行李中，相關單位已針對起火原因進行調查。