黃色小鴨破870萬人朝聖！海內外旅客競相造訪 高雄觀光大放異彩
黃色小鴨魅力無法擋，2024 高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展出期間每天吸引數十萬國內外旅客造訪，截至24日已突破870萬參觀人次！高市府觀光局長高閔琳表示，高雄今年不僅開春長紅、國旅大爆發，整體平均訂房率超過八成，黃色小鴨更吸引到高雄開唱的國際巨星如紅髮艾德、Super Junior等前來朝聖，並分享在個人社群、吸引許多海外粉絲前來追星。透過這次高雄燈會黃色小鴨與冬日遊樂園的活動，讓國際旅客見證高雄的進步蛻變。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳表示，黃色小鴨自1月27日開展以來魅力驚人，展出前期即吸引高雄在地旅行社與越南旅遊業者合作組織旅遊團，並以黃色小鴨為主要賣點，讓許多團員開心與小鴨拍出許多有趣萌照，透過這些海外旅客第一手的分享，也成功為高雄觀光帶出第一波國際宣傳。除越南以外，更有來自馬來西亞、泰國、日本、韓國及歐美等國旅行團客，及新加坡、日韓、港澳自由行旅客前仆後繼造訪高雄。
此外，針對24日威士特丹號郵輪高端旅客，觀光局也攜手海洋局與臺灣港務高雄分公司，精心規劃「黃色小鴨觀賞導覽行程」，並致贈每位導覽團員高雄好玩卡及呆腦獸小提燈；由專業外語導遊帶領遊客漫步亞洲新灣區，欣賞愛河灣及高雄港的美麗風采，並使用高雄好玩卡搭乘輕軌，輕鬆一覽高雄城市景色，體驗港都熱情與活力。
交通部觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼也說，高雄地區有豐富的山海觀光資源，非常值得馬來西亞旅客深度體驗；此次特別搭配吉隆坡直飛高雄航班，分別邀請馬來西亞華裔及穆斯林媒體組團於元宵節前赴南台灣參訪。海外媒體代表們除對台灣慶元宵的節慶活動感到驚艷外，也對世界知名、重返高雄的黃色小鴨感到耳目一新，期待高雄陸續推出多元創新的觀光節慶活動，吸引更多東南亞旅客旅行南台灣。