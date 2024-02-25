NBA／勇士Kuminga續約行情約9.2億年薪　K湯、Wiggins需「2選1」

路跑／紐崔萊櫻舞飛揚環湖路跑賽　近5千人「日月潭」美景下開跑

▲2024紐崔萊日月潭櫻舞飛揚環湖路跑2月25日在日月潭正式登場，近五千位來自各地的跑者分別參加42公里的全程馬拉松組、29公里的環湖組以及12公里的挑戰組賽事。來自「埔里愛跑」的徐偉翔以3小時12分39完賽拿下全馬組冠軍，女子組則是由田欣以3小時56分14拿下節一。另外日月潭專有的29公里環湖組，男子組由江承鴻以1小時56分50拿下冠軍，女子組則是由林慧娟以2小時27分14率先衝線。（圖／名衍行銷提供）
▲2024紐崔萊日月潭櫻舞飛揚環湖路跑2月25日在日月潭正式登場，近五千位來自各地的跑者分別參加42公里的全程馬拉松組、29公里的環湖組以及12公里的挑戰組賽事。來自「埔里愛跑」的徐偉翔以3小時12分39完賽拿下全馬組冠軍，女子組則是由田欣以3小時56分14拿下節一。另外日月潭專有的29公里環湖組，男子組由江承鴻以1小時56分50拿下冠軍，女子組則是由林慧娟以2小時27分14率先衝線。（圖／名衍行銷提供）

記者黃建霖/綜合報導

2024紐崔萊日月潭櫻舞飛揚環湖路跑2月25日在日月潭正式登場，近五千位來自各地的跑者分別參加42公里的全程馬拉松組、29公里的環湖組以及12公里的挑戰組賽事。來自「埔里愛跑」的徐偉翔以3小時12分39完賽拿下全馬組冠軍，女子組則是由田欣以3小時56分14拿下節一。另外日月潭專有的29公里環湖組，男子組由江承鴻以1小時56分50拿下冠軍，女子組則是由林慧娟以2小時27分14率先衝線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
環湖路跑繞明潭 飽覽湖畔風光美景

位於南投縣魚池鄉水社村的日月潭海拔高度700多公尺，清晨氣溫只有14度左右，在這樣的天氣下開跑，對選手們來說算是十分合適的溫度。六點三十分，全馬組四百名跑者準時出發，由於環潭公路一圈是29公里，因此這場環湖路跑賽沒有設置21公里的半馬組，而是以29公里的環湖組來取代。讓跑者們繞著美麗的日月潭跑一圈，不但能360度全方位瀏覽一下日月潭的美麗景色，更能透過運動來強身健體，活出更健康的人生。

來自「埔里愛跑」的徐偉翔以3小時12分29拿下男子全馬組冠軍，他平常主攻超馬賽事，比較少單練全馬，這次和跑團的朋友們一起報名參賽，原本期望能夠「破三」，但因為前段天氣太舒服，跑太順，結果配速過快，導致賽道的後半段自己腿力爆掉，雖然還是拿下男子組全馬的第一名，但沒能達到破三的目標，至於這個願望，就等明年再來實現嘍。

女子環湖29公里組的冠軍是林慧娟，她以2小時27分14秒的成績跑完全程。她平常主要是以半馬和全馬賽事為主，這次特別來日月潭參加環湖跑賽，雖然起跑時的天氣很涼爽，很適合跑步，但環湖公路上上下下的，也變成對選手們最大的考驗，尤其最後的2公里，她覺得最「虐心」，不過儘管虐心，但還是抱回了這座冠軍獎盃。

週邊景點櫻花盛開 順遊南投賞美景

二月下旬到三月中旬，是台灣中部櫻花盛開的時節，日月潭週邊，包括九族文化村、暨南大學、石佛公廟和金龍山等幾個景點則種植有數量大而又繽紛的櫻花，前來南投旅遊或參賽的朋友可千萬不要錯過。

男子全馬組總排名：

第一名 徐偉翔 03:12:29

第二名 楊明曜 03:18:42

第三名 超尚緯 03:22:40

女子全馬組：

第一名 田  欣 03:56:14

第二名 洪玉真 04:02:54

第三名 吳帛霓 04:04:58

男子組29K環湖組總排名：

第一名 江承鴻 01:56:50

第二名 黃詮竹 01:57:14

第三名 邱明輝 02:07:23

女子組29K環湖組總排名：

第一名 林慧娟 02:27:14

第二名 賴惟鈴 02:28:32

第三名 何曉涵 02:33:55

男子組12K挑戰組

第一名 陳柏勳 00:48:32

第二名 羅至良 00:50:18

第三名 邱振瑋 00:53:23

女子組12K挑戰組

第一名 黃祺真 01:05:37

第二名 劉修含 01:09:28

第三名 Maggie Lin 01:11:00

路跑／台北渣打馬拉2.5萬人起跑　馬拉松寶貝」曹純玉奪半馬第一

路跑／台北渣打馬拉松25日開跑！活動資訊懶人包　宇宙人熱血開唱

路跑／箱根傳譯「初代山神」今井正人宣佈引退！連3年稱霸登山區

路跑／粉紅櫻花浪漫陪跑！南投仁愛鄉「賞櫻路跑」本周日正式開跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞