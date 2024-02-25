路跑／紐崔萊櫻舞飛揚環湖路跑賽　近5千人「日月潭」美景下開跑

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位於南投縣魚池鄉水社村的日月潭海拔高度700多公尺，清晨氣溫只有14度左右，在這樣的天氣下開跑，對選手們來說算是十分合適的溫度。六點三十分，全馬組四百名跑者準時出發，由於環潭公路一圈是29公里，因此這場環湖路跑賽沒有設置21公里的半馬組，而是以29公里的環湖組來取代。讓跑者們繞著美麗的日月潭跑一圈，不但能360度全方位瀏覽一下日月潭的美麗景色，更能透過運動來強身健體，活出更健康的人生。
來自「埔里愛跑」的徐偉翔以3小時12分29拿下男子全馬組冠軍，他平常主攻超馬賽事，比較少單練全馬，這次和跑團的朋友們一起報名參賽，原本期望能夠「破三」，但因為前段天氣太舒服，跑太順，結果配速過快，導致賽道的後半段自己腿力爆掉，雖然還是拿下男子組全馬的第一名，但沒能達到破三的目標，至於這個願望，就等明年再來實現嘍。
女子環湖29公里組的冠軍是林慧娟，她以2小時27分14秒的成績跑完全程。她平常主要是以半馬和全馬賽事為主，這次特別來日月潭參加環湖跑賽，雖然起跑時的天氣很涼爽，很適合跑步，但環湖公路上上下下的，也變成對選手們最大的考驗，尤其最後的2公里，她覺得最「虐心」，不過儘管虐心，但還是抱回了這座冠軍獎盃。
週邊景點櫻花盛開 順遊南投賞美景
二月下旬到三月中旬，是台灣中部櫻花盛開的時節，日月潭週邊，包括九族文化村、暨南大學、石佛公廟和金龍山等幾個景點則種植有數量大而又繽紛的櫻花，前來南投旅遊或參賽的朋友可千萬不要錯過。
男子全馬組總排名：
第一名 徐偉翔 03:12:29
第二名 楊明曜 03:18:42
第三名 超尚緯 03:22:40
女子全馬組：
第一名 田 欣 03:56:14
第二名 洪玉真 04:02:54
第三名 吳帛霓 04:04:58
男子組29K環湖組總排名：
第一名 江承鴻 01:56:50
第二名 黃詮竹 01:57:14
第三名 邱明輝 02:07:23
女子組29K環湖組總排名：
第一名 林慧娟 02:27:14
第二名 賴惟鈴 02:28:32
第三名 何曉涵 02:33:55
男子組12K挑戰組
第一名 陳柏勳 00:48:32
第二名 羅至良 00:50:18
第三名 邱振瑋 00:53:23
女子組12K挑戰組
第一名 黃祺真 01:05:37
第二名 劉修含 01:09:28
第三名 Maggie Lin 01:11:00