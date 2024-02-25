2波冷氣團大台北剩10度！1圖秒懂一週天氣 「全台有雨」時間曝光
未來一週預計有2波冷氣團影響台灣！天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（25）日晚上至明（26）日清晨，新的冷空氣南下，北台灣將出現攝氏10至11度左右的低溫，週三228紀念日冷氣團減弱，氣溫短暫回升，週五（3/1）又有新的冷氣團，且鋒面先通過時，鋒面通過時「全台有雨」，預計下週日（3/3）白天回溫。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一清晨，北台灣將出現攝氏10至11度左右的低溫，中南部攝氏11至14度，白天苗栗以北高溫也只有攝氏15度，台中以南白天氣溫可回升至攝氏23至24度，花東整天氣溫約落在攝氏14至19度，且因為水氣稍多，北台灣感受上特別濕冷
週三228紀念日、週四（2/29）冷氣團將會減弱，各地溫度大幅回升，白天可達攝氏23度以上，中南部更是會來到攝氏27度左右，不過週五將再有一波冷氣團南下，冷空氣主要影響時間為週六至下週日清晨，預估可達強烈冷氣團等級，北台灣同樣只有攝氏11至13度的低溫。
降雨部分，中央氣象署說明，週一、週二北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，週三、週四基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，週五鋒面通過水氣最多，全台皆有降雨機率。